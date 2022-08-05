Новосибирская область стала первой в Сибири по числу принятых туристов

По итогам шести месяцев текущего года регион улучшил позиции в общероссийском рейтинге по гостеприимству – по числу принятых туристов занял 12 место в стране и 1 место по Сибирскому федеральному округу.

— За январь-июнь этого года Новосибирскую область посетило 508,6 тысяч гостей, что в 1,2 раза выше аналогичного периода прошлого года и на 6% выше показателей 2019 года. Напомню, в 2019 году среди регионов России Новосибирская область заняла 14 место, а в 2021 году – 13-е, — рассказал министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Среди регионов СФО Новосибирская область также имеет преимущество, в столице Сибири туристов выше, чем в Республике Алтай (там остановились 70,2 тыс. гостей) и Алтайском крае (его посетили 392,2 тыс. гостей), а также она превосходит туристический поток в Кемеровскую область (293,2 тыс. туристов).

Рейтинг представлен единой государственной межведомственной информационно-статистической системой (ЕМИСС).

Ранее редакция сообщала, что впервые в Новосибирской области пляж получил знак отличия Ростуризма.