Новосибирская область стала пятой в России по производству пива

По производству пива Новосибирская область занимает 5 место среди всех субъектов Российской Федерации (впереди только Московская область, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Ульяновская область) и первое – среди регионов Сибирского федерального округа. Об этом сообщил Новосибирскстат.

За январь – сентябрь 2021 года в Новосибирской области было произведено 37,1 млн декалитров пива, кроме отходов пивоварения. Это на 10,2% (3,4 млн декалитров) больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Отмечается, что на долю субъектов малого предпринимательства приходится 5% произведенного в регионе пива.