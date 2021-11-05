Нужно ли ставить вторую прививку, если после первой заболел ковидом?

Олег Абакумов, московский врач-пульмонолог, рассказывает в своем полумиллионном блоге о COVID-19, вакцинации и ревакцинации. Сам доктор привился от коронавирусной инфекции и рекомендует это всем, кому положено по рекомендациям Минздрава, пишет NVL.

Многих людей сейчас волнуют вопросы околоковидных тем и вакцинации. Так, часто пациенты интересуются, нужно ли делать вторую дозу препарата, если после введения первой человек, например, на 2-й день заболел коронавирусной инфекцией.

— Нет. Ревакцинация через 6 месяцев после выздоровления. Двумя компонентами, — ответил Абакумов.

Врач напоминает, что сатурация выше 94 – норма, поэтому не стоит бить тревогу раньше времени, если она с 98 упала до 97. Уровень насыщения кислорода в крови может зависеть от возраста, наличия хронических заболеваний и физической активности. При занятии бегом, к примеру, сатурация может снижаться из-за частого дыхания — и это нормально. У пожилых людей снижение микроциркуляции в пальцах также может стать причиной снижения уровня кислорода в крови. Но если у здорового молодого человека, сидя на диване, сатурация ниже 94 — это повод обратиться к врачу.

По данным оперативного штаба Новосибирской области, на утро 5 ноября в регионе зарегистрировано 72 787 случаев коронавируса (+381 за сутки), в том числе у 7 136 детей. 54 513 пациентов полностью выздоровели (+54 за сутки). Скончались еще одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 51 год, 53 года, 68 лет, 74 года и женщины в возрасте 67 лет, 68 лет, 74 года, 75 лет, 76 лет, 83 года, 93 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 446 человек. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 625 пациентов, в том числе 56 детей. В отделениях реанимации находится 341 человек. На ИВЛ – 48 пациентов.

На 3 ноября в регионе первым компонентом было вакцинировано 939 916 человек, завершенный курс вакцинации имели 816 288 человек. В Минздраве сообщали, что количество людей, которые проходят вакцинацию, в сутки выросло до 16 тыс человек.