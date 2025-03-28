Новосибирская область успешно развивает кооперацию с предприятиями Беларуси

Состоялось совещание Совета по деловому взаимодействию между Правительством Новосибирской области и Правительством Республики Беларусь под руководством Виктора Каранкевича и Андрея Травникова.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Республики Беларусь, выразил оптимизм относительно будущего партнерства с Новосибирской областью, подчеркнув её значимость для Беларуси среди российских регионов. По его словам, регионы связывают прочные узы в различных областях, включая экономику и культуру. Несмотря на географическую удалённость, открываются новые возможности для развития, не ограничивающиеся традиционными секторами, а также появляются новые перспективы в промышленной кооперации, совместных проектах в микроэлектронике, станко- и машиностроении.

Губернатор Андрей Травников выделил перспективные направления промышленной кооперации между предприятиями Новосибирской области и Беларуси.

Он отметил, что станкостроение выглядит особенно многообещающим, поскольку новосибирские инновационные компании производят компоненты для станкостроительной отрасли. Сотрудничество может способствовать созданию конкурентоспособной на мировом рынке продукции. Новым направлением являются совместные проекты в химической, нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей отраслях. Также перспективны поставки автоэлектроники на белорусские автомобильные заводы. Глава региона выразил надежду на установление кооперационных связей, учитывая заинтересованность новосибирских предприятий общественного транспорта, угледобывающей отрасли и коммунальных служб в белорусской технике.

Александр Рогожник, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в РФ, подчеркнул, что в настоящее время созданы все необходимые предпосылки для продуктивного двустороннего взаимодействия. По его словам, между правительствами обеих стран не осталось принципиальных разногласий в сфере промышленного производства, требующих масштабного урегулирования. Возникающие вопросы решаются в рабочем порядке в рамках декрета, подписанного главами государств. Белорусские промышленные предприятия активно участвуют во всех национальных проектах, реализуемых в России, без каких-либо ограничений. Стороны стремятся к взаимодополнению, а не к конкуренции.

В ходе заседания Совета обсуждались перспективы расширения взаимовыгодного сотрудничества в различных отраслях, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт, ЖКХ и технологическую сферу.

Сотрудничество Новосибирской области и Республики Беларусь демонстрирует ощутимые результаты. Значительная часть двустороннего товарооборота приходится на поставки машиностроительного оборудования. Экспорт продовольственных товаров из Новосибирской области также играет важную роль, увеличившись почти в пять раз за последние пять лет.

Впечатляющие результаты достигнуты в модернизации новосибирского общественного транспорта. В прошлом году увеличились поставки трамвайных кузовов в рамках контракта с «БКМ Сибирь». Кроме того, в 2024 году регион получил более ста троллейбусов «Горожанин» в кузове МАЗ.

Важным событием стало соглашение о сотрудничестве в сфере метростроения. По итогам переговоров между руководством Новосибирска и белорусскими метростроителями был заключен контракт с компанией «Минскметропроект» на разработку проекта строительства левого перегонного тоннеля между станциями «Золотая Нива» и «Берёзовая роща».

По завершении работы Андрей Травников и Виктор Каранкевич подписали Протокол заседания Совета делового сотрудничества. В присутствии главы региона и заместителя премьер-министра Республики Беларусь был подписан ряд соглашений о сотрудничестве в сферах аграрного сектора, образования, и развития связей между Новосибирском и Минском.