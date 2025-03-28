Hyundai Motor, LG и Samsung изучают возможность возвращения на рынок России

Переговоры о перемирии между Россией и Украиной набирают обороты, крупные корейские компании ускоряют свои технико-экономические обоснования возобновления бизнеса в России.

Как сообщает газета The Korea Times, LG Electronics, по всей видимости, первой проявила готовность возобновить сотрудничество с Россией. Компания уже частично восстановила работу своего завода в Москве.

Кроме того, частичное присутствие в российском секторе демонстрирует HD Hyundai Electric. На выставке «Электро-2025» компания планирует представить свои разработки через местного дистрибьютора.

Компании Hyundai Motor Group и Samsung Electronics, которые ранее приостановили работу своих заводов на территории Российской Федерации, также изучают возможность вернуться на российский рынок. Kia, Hyundai Mobis и Hyundai Steel недавно разместили вакансии в России, что также свидетельствует о больших шансах на возобновление их деятельности.

Ранее британская газета Financial Times сообщала, что руководители европейских нефтяных компаний Vitol, Trafigura и Gunvor рассматривают возможность возвращения на российский рынок. Эти компании также отметили, что этот процесс может занять некоторое время.

Ранее редакция сообщала о том, что компания Ariston вернула контроль над своим российским подразделением. Президент России подписал указ об исключении «Аристон Термо Рус» из перечня компаний, находящихся под внешним управлением.