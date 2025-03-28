Новосибирские ученые запускают проект по переработке корня хрена

Совместно с индустриальным партнером Инжиниринговый центр Новосибирского института органической химии СО РАН запускает проект по переработке корня хрена для получения пероксидазы. Эти ферменты являются ключевым компонентом всех систем иммуноферментного анализа, которые используются в медицине и ветеринарии, сообщил директор Инжинирингового центра Новосибирского института органической химии СО РАН Павел Заикин.

— Для безопасности страны это очень важный проект, так как нам необходимо создать отечественную сырьевую базу по ферменту. Сейчас вся пероксидаза, которая используется нашими биотехнологическими компаниями, импортная, — отметил ученый.

Комментируя сферы применения фермента, Павел Заикин в качестве примера привел диагностику на заболевание коронавирусной инфекцией.

— Есть две системы диагностики заболевания ковидом: система основанная на полимеразной цепной реакции и система иммуноферментного анализа. Для второй нужны белковые компоненты. Сегодня все системы иммуноферментного анализа в качестве в качестве детектора используют пероксидазы, полученные от переработки корни хрена, — констатировал Заикин.

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