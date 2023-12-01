Новосибирская область установила границы с соседними регионами

Границы Новосибирской области с соседними регионами — Омской, Томской и Кемеровской областями, а также с Алтайским краем — внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя Новосибирской области.

— Утверждение границ — это результат совместной работы четырех лет как специалистов Новосибирской области, так и представителей соседних четырех регионов, — сказал Алексей Колмаков, министр строительства Новосибирской области.

На данный момент общая протяженность границ Новосибирской области с соседними регионами составляет более 2, 6 тысяч километров.

Отмечается, что работа по определению границ происходило в течение четырех лет.

— Актуальная информация позволяет понимать, на каких территориях вести свою работу специалистам различных отраслей — лесного хозяйства, сельского хозяйства, промышленности, исключить споры между землепользователями, – отметили в Минстрое.

Ранее редакция сообщала о том, что генконсульство Германии закрылось в Новосибирске.