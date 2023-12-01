«Выломала дверь и избила малыша»: психолога из новосибирского детского сада заподозрили в садизме

Очередной инцидент с избиением малыша произошел в одном из детских садов Калининского района. После общения с педагогом-психологом двухлетний мальчик получил психологическую и черепно-мозговую травмы, а также сотрясение. Подробности происшествия журналистам Infopro54 рассказала мама ребенка.

Закрыли в туалете

В конце ноября Ирина как обычно забирала маленького сынишку из детского садика. Постоянного воспитателя в группе на время ее болезни заменяла психолог. Ирина, когда заглянула в комнату, то сразу увидела, что ее Матвей* сидит за столом и горько плачет. Педагог вывела мальчика к маме и тут же закрыла дверь на замок.

― Я заметила, что у женщины глаза красные и она нервничает. Спросила сразу, что произошло. Та ответила, что все в порядке. Когда я надела сыну шапочку, то он стал жаловаться, что у него болит голова. Я сняла, начала гладить по волосам и почувствовала большую шишку. Она была красная и горячая. Я тут же стала стучаться в группу и просить объяснений, ― рассказывает сибирячка.

Воспитатель вышла и коротко рассказала, что кто-то из детей закрыл ее в туалете. Она сильно испугалась, что малыши одни, поэтому ей пришлось взломать дверь.

― Откуда у моего сына появилась шишка она не знала. Но уверяла, что ребенка никто не трогал, ― вспоминает Ирина.

По дороге домой женщина заметила, что Матвей ведет себя слишком спокойно, он был вялым и неразговорчивым. Ирина вызвала скорую помощь и ее с сыном экстренно госпитализировали в детское отделение.

Оказалось, что у мальчика закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и ушибы.

Головой об пол

Сибирячка поставила в известность заведующую детским садиком о полученной в стенах учреждения травме. А чтобы до конца разобраться в этой загадочной истории обратилась в полицию.

― Когда меня опрашивали, то показали видео с камер наблюдения. Там отчетливо видно, как психолог вырывается из туалета и рукой по голове бьет Матвея. Он падает на пол, а она еще раз наносит удары. Это просто невообразимо! Потом она уводит его в темный закуток и, как мне пояснили, ставит его в угол, ― рассказывает Ирина.

После случившегося мальчик неделю провел на больничной койке. Общение с таким психологом сказалось не только на здоровье, но и на детской психике. Ему теперь нужна помощь профессионально специалиста.

Когда вскрылась правда, горе-педагога, избившего воспитанника, сразу же уволили из детского сада.

Уголовное дело

Полицейские опросили всех участников произошедшего, отсмотрели видеозаписи и нашли в действиях сотрудницы состав преступления.

― По факту органами дознания возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», ― прокомментировали в региональном МВД.

Сейчас заведующей учреждения придется давать объяснения, почему в туалете на дверях стоят замки, доступные для детей, а также нести ответственность за поступок несдержанной сотрудницы.

*Имя пострадавшего ребенка изменено.