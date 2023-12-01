Клиника Мешалкина создает инновационный протез клапана сердца в Новосибирске

Сотрудники Центра Мешалкина представили разработку биопротеза митрального клапана. Протез не требует открытой операции. Об этом сообщает пресс-служба Центра.

― Протез призван не только заместить на рынке импортные изделия в связи с увеличением их цены и удлинением цепочек поставок, но и вступить в технологическую конкуренцию, впервые предложив научно-техническое решение тех проблем, которые оставались не в полной мере решенными в зарубежных разработках, ― говорится в сообщении.

Как отметила директор института экспериментальной биологии и медицины Центра Мешалкина, доктор медицинских наук Ирина Журавлева, сейчас почти все операции на сердце не требуют открытой операции. Однако главной проблемой является протезирование митрального клапана (клапан находится между левым предсердием и левым желудочком сердца).

― Анатомически и функционально этот клапан наиболее сложен, и найти идеальную конструкцию, действующую так же, как природная, но удобную и безопасную для введения с помощью катетера, пока ни у кого в мире не получалось, ― подчеркнула Журавлева.

Она рассказала, что вышедшие модели иностранного производства не лишены недостатков. В связи с этим не получили широкого распространения. Модель клапана, разрабатываемого в Мешалкина не имеет аналогов.

― Каркас из нитиноловой трубки не только прочен, но и обладает памятью формы: при охлаждении его можно сгибать, что позволяет легко заправить его в тончайшую систему доставки, но как только устройство заводится в организм и достигает температуры тела, оно расправляется и приобретает форму, заданную при изготовлении, ― рассказали в Центре.

Протез уже запатентован и первым в России вышел на этап доклинических испытаний на животных. Летом провели первую успешную операцию на овечке.

― Впереди еще не менее 15 экспериментальных имплантаций животным, при успехе которых можно будет говорить о переходе к фазе клинических испытаний, ― подчеркнули в Центре.

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