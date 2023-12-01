Генконсульство Германии закрылось в Новосибирске

Генеральное консульство Германии в Новосибирске прекратило работу. Об этом сообщает представительство Германии в России.

– Генеральное консульство в Новосибирске закрыто. Обращайтесь в посольство Германии в Москве, – говорится в сообщении.

Ранее появилась информация о том, что консульство Германии больше не будет принимать заявки на визы в Новосибирске.

Прием закончился 31 мая этого года. С июня оформить визу в Германию можно будет только в посольстве, расположенном на территории Москвы.

Ранее реакция сообщала о том, что закрытие генконсульства Германии в Новосибирске оценили в Госдуме.