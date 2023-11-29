Новосибирская область установила рекорд по вводу жилья

Новосибирская область бьет рекорд по вводу жилья. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

— В Новосибирской области за десять месяцев введено уже 2,444 млн м² жилья. Это рекордный показатель для региона — рассказал Андрей Травников.

Отметим, что в 2021 году в регионе было построено 2,005 миллионов м², в 2022 год – 2,244 миллионов м² жилья.

На данный момент в области объем строительства индивидуального жилья составляет 31,3 % от общего объема введенного жилья. За последние три года доля ИЖС в общем объеме строительства выросла на 69 % — с 498 тысяч м² до 840 тысяч м².

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