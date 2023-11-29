Строительство канализационного коллектора на Невельского оценили в 227 млн рублей

В Новосибирске в очередной раз объявлен аукцион по строительству канализационного коллектора диаметром 1,5 метра под железной дорогой в районе улицы Невельского. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Заказчик — МУП «Горводоканал».

Проектом предусматривается прокладка труб бестраншейным и частично открытым способом. Площадь земельного участка на период строительства составляет 1780 кв. метров.

Строительно-монтажные работы по устройству коллектора выполняются в 2 этапа:

Первый – подготовительный (подготовка площадки, демонтаж металлических гаражей в районе проектируемой шахты, вырубка деревьев, перенос теплотрассы из зоны строительно-монтажных работ, демонтаж существующей надземной теплотрассы и др). Второй — прокладка трубопровода, в том числе протаскивание рабочих труб в футляр, промывка трубопровода без дезинфекции, а также сварочные работы, монтаж сборных железобетонных и стальных конструкций.

Кроме того, подрядчик должен обеспечить организацию необходимых мероприятий по безопасности дорожного движения в районе работ, получить необходимые согласования сторонних владельцев инженерных коммуникаций при необходимости, а также согласование владельцев земельных участков при необходимости производства работ на их территории. Гарантийный срок на выполняемые по контракту работы должны составлять не менее 5 лет.

Работы должны быть выполнены до 8 сентября 2024 года. Цена контракта — 227,1 млн рублей.

Стоит отметить, что аукцион на строительство этого коллектора объявляется в этом году седьмой раз. В феврале начальная стоимость контракта составляла 332,3 млн рублей. В марте она увеличилась до 333,6 млн рублей. Далее аукционы объявлялись в апреле (305,1 млн рублей), мае (315,2 млн рублей), июне (335,8 млн рублей) и октябре (307,5 млн рублей). Все они были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

В 2022 году в «Горводоканале» сообщали, что изношенность канализационных сетей Новосибирска составляет 75% при общей протяженности в 1,6 тыс. км. В 2019 году была принята инвестиционная программа по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2020-2024 годы. На ее реализацию было предусмотрено 5,93 млрд руб.

Ранее редакция сообщала, что Метро МиР обязали провести новые торги на проектирование коллектора.