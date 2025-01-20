Новосибирская область увеличила объем аграрного экспорта почти в семь раз

На оперативном совещании заместитель председателя правительства Новосибирской области — министр сельского хозяйства Андрей Шинделов сообщил о результатах выполнения регионального проекта «Экспорт продукции АПК». С 2018 по 2024 годы в Новосибирской области осуществляется данный проект в рамках национальной инициативы «Международная кооперация и экспорт».

Новосибирская область является динамично развивающимся аграрным регионом и одним из основных экспортеров в Сибирском федеральном округе. Согласно данным Федеральной таможенной службы, за семь лет реализации проекта регион увеличил объем экспорта в натуральном выражении в 6,8 раза, а в стоимостном — в 4,2 раза.

По итогам 2024 года, Новосибирская область занимает лидирующие позиции в СФО по экспорту продукции АПК, составляя более одной трети от общего объема аграрного экспорта региона. В 2024 году, согласно данным ФТС, объем экспортируемой продукции составил более 2132,8 тыс. тонн, а по стоимости экспорт увеличился на 1,1 раза по сравнению с 2023 годом.

Целевой показатель на 2024 год был достигнут на 156,7 %, а в сопоставимых ценах — на 142,0 %. Экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) Новосибирской области характеризуется диверсификацией. Наиболее важные позиции занимают зерновые, масличные и бобовые культуры, составляющие более 61,4 % от общего экспорта области. Продукция пищевой и перерабатывающей промышленности также имеет значительную долю — 16,3 %, включая кондитерские изделия, мукомольные продукты, продукты глубокой переработки зерновых и напитки.

В 2024 году продукция Новосибирского АПК экспортировалась в 55 стран, основными направлениями являются государства Азии: Китай, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Вьетнам, Индия, Монголия, а также значительным является экспорт в Турцию. В прошлом году было открыто семь новых экспортных направлений: Египет, Бангладеш, Пакистан, Ирак, Бенин, Черногория и Филиппины.

Кроме того, ведущие экспортеры активно расширяли свои поставки — были осуществлены первые отгрузки гороха в Индию, пшеницы — на Кубу, ячменя — в Ливию и Иран, а также пшеницы — в Республику Корея.

Достижение запланированных показателей осуществляется благодаря мерам государственной поддержки на федеральном уровне, включая: субсидирование транспортных затрат, возмещение части расходов на сертификацию продукции агропромышленного комплекса на зарубежных рынках; компенсацию затрат на выращивание масличных культур, а также льготное кредитование для экспортёров сельхозпродукции.

Для развития рынков сбыта и поиска новых партнеров предприятия Новосибирской области активно вовлечены в международные выставочные и ярмарочные мероприятия. По данным Центра поддержки экспорта региона, за последние шесть лет 111 организаций агропромышленного комплекса участвовали в 21 международной выставке и 23 бизнес-миссиях.

С целью увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции, обозначенной Президентом России Владимиром Путиным, в Новосибирской области был разработан новый проект «Экспорт продукции АПК», который входит в региональную программу по развитию экспорта до 2030 года. Основная задача проекта – повысить объем не сырьевого экспорта продукции агропромышленного комплекса региона через предоставление и поддержку государственных мер.