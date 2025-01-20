Около 100 домов остались без тепла на сутки в Новосибирске

В Дзержинском районе на улице Лазарева и в Кировском районе на улице Покрышкина приступили к устранению дефектов на теплотрассах. В результате в этих зонах без отопления останутся около сотни домов: на Лазарева — 61 дом, на Покрышкина — 37 зданий.

Как сообщили в Telegram-канале СГК, работы на теплотрассах будут завершены предстоящей ночью. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заверил, что подключение домов к теплу будет осуществлено в кратчайшие сроки.

— Сегодня у нас достаточно крупное плановое отключение на улице Лазарева – диаметр трубы 500 мм. В зоне отключения 52 многоквартирных дома, 4 детских учреждения, одно лечебное, 4 прочих здания, — подчеркивает Максим Кудрявцев, мэр Новосибирска на оперативном заседании.

Как сообщил глава города, к устранению дефектов на теплотрассах привлечены четыре звена в составе 21 человека и 10 единиц техники. Планируемое время завершения работ — 4 часа утра, однако специалисты постараются закончить раньше.

В СГК уточнили, что устраняют выявленные дефекты на тепловых коммуникациях перед похолоданием.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году СГК вложит в теплоснабжающий комплекс Новосибирска 9,5 млрд рублей. Средства пойдут на замену тепловых сетей, строительство новых трубопроводов, переключение котельных и цифровой онлайн-контроль.