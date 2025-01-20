Суд вынес приговор иностранке за ввоз могильной травы в Новосибирск

В Карасукском районном суде Новосибирской области был вынесен приговор гражданке Таджикистана, которая была признана виновной в контрабанде наркотического растения гармалы. Стоит отметить, что подсудимая полностью признала свою вину

— Подсудимой назначено наказание виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении суда.

Напомним, что 10 сентября 2024 года в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации «Павловка», который находится в Карасукском районе, была задержана иностранка. В ходе обыска пограничники обнаружили у неё партию наркосодержащего растения гармалы.

Гармала — это многолетнее растение, которое обладает тонизирующим, обезболивающим и возбуждающим нервную систему действием. Она содержит гармин, включённый в список наркотических и психотропных веществ. Это растение также известно как шаманская трава. Его специфический запах, подобно ладану в православной церкви, ассоциируется с религиозными ритуалами восточных народов. Примечательно, что эта трава растет в основном на кладбищах, отсюда еще одно ее название «могильная трава».

Ранее редакция сообщала о том, в Новосибирске осудили дилеров за сбыт 37 кг наркотиков. Их лишили свободы на срок от 8 лет до 10 лет.