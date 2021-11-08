Специфика регистрации товарного знака: польза и вероятные причины отказа

Зарегистрированный логотип – это прекрасная возможность выделить конкретный товар среди аналогичных, произведенных конкурентами.
Регистрация торговой марки необходима для того, чтобы:
Благодаря процедуре регистрации логотип превращается в нематериальный актив компании. Это существенно повлияет на ее стоимость.
Роспатент откажет в заявке, если логотип, слоган или торговая марка не имеют выраженных отличительных качеств. Не регистрируются обозначения, которые являются общепринятыми знаками, указывающими на форму товара, его состав и условия эксплуатации. Такие обозначения могут присутствовать в логотипе, но не быть доминирующими.
Отказ Роспатента можно обжаловать, обратившись в Палату по патентным спорам, в течении шести месяцев с момента получения официального уведомления. Избежать этих проблем поможет комплексное юридическое сопровождение на всех этапах процедуры регистрации. Опытные юристы помогут правильно подготовить документы, свести к минимуму риск отказа, зарегистрировав бренд быстро и без нервотрепки.
Изображение с сайта pixabay.com
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