Специфика регистрации товарного знака: польза и вероятные причины отказа

Преимущества зарегистрированного товарного знака

Зарегистрированный логотип – это прекрасная возможность выделить конкретный товар среди аналогичных, произведенных конкурентами.

Регистрация торговой марки необходима для того, чтобы:

Защитить свой товарный знак от неправомерного использования третьими лицами. В случае нарушения прав можно обращаться в суд, Палату по патентным спорам и правоохранительные органы.

Получать компенсацию за урон, причиненный конкурентом в результате использования бренда или логотипа.

Получить возможность передавать/продавать/уступать право на объекты интеллектуальной собственности третьим лицам на условиях франчайзинга, по лицензионному договору за определенное вознаграждение. Товарный знак может стать объектом залога, и использоваться в коммерческих целях.

Размещать рекламу. Многие СМИ отказываются размещать рекламу символов, не прошедших регистрацию в Роспатенте, дабы избежать судебных разбирательств со стороны их законных владельцев. Сегодня регистрация товарного знака в СПб дает возможность беспрепятственно размещать рекламу на любых рекламных носителях.

Повысить узнаваемость продукции, закрепиться на рынке, расширить целевую аудиторию, обеспечив рост прибыли.

Получить возможность обозначать упаковку продукции знаком ®.

Благодаря процедуре регистрации логотип превращается в нематериальный актив компании. Это существенно повлияет на ее стоимость.

В каких случаях высокий риск отказа в регистрации?

Роспатент откажет в заявке, если логотип, слоган или торговая марка не имеют выраженных отличительных качеств. Не регистрируются обозначения, которые являются общепринятыми знаками, указывающими на форму товара, его состав и условия эксплуатации. Такие обозначения могут присутствовать в логотипе, но не быть доминирующими.

Отказ Роспатента можно обжаловать, обратившись в Палату по патентным спорам, в течении шести месяцев с момента получения официального уведомления. Избежать этих проблем поможет комплексное юридическое сопровождение на всех этапах процедуры регистрации. Опытные юристы помогут правильно подготовить документы, свести к минимуму риск отказа, зарегистрировав бренд быстро и без нервотрепки.