Известный критик Артемий Лебедев внезапно похвалил аэропорт Новосибирска

В своём обзоре новостей, опубликованном во «ВКонтакте», блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал английский аэропорт. В качестве положительного примера критик неожиданно назвал международный аэропорт «Толмачево».
— Английские аэропорты, как правило, — это просто такие сараи, совершенно бессмысленные, — пожаловался он.
По его словам, англичанам есть куда расти.
Такое сравнение очень порадовало сибиряков, потому что обычно Артемий не жалеет ложки дегтя для нашего региона. Ранее он жестко высказывался о Новосибирске.
— Новосибирск — один из самых унылых городов на свете, – считает Лебедев.
Академгородок и то веселее в тысячу раз, по его мнению, чем сам Новосибирск, который он называет городом-недоразумением.
Ранее редакция сообщала о том, что новый автобусный маршрут запустят из Академгородка до Толмачево в Новосибирске.
Источник фото: Артемий Лебедев в RuTube
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