Известный критик Артемий Лебедев внезапно похвалил аэропорт Новосибирска

В своём обзоре новостей, опубликованном во «ВКонтакте», блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал английский аэропорт. В качестве положительного примера критик неожиданно назвал международный аэропорт «Толмачево».

— Английские аэропорты, как правило, — это просто такие сараи, совершенно бессмысленные, — пожаловался он.

По его словам, англичанам есть куда расти.

Такое сравнение очень порадовало сибиряков, потому что обычно Артемий не жалеет ложки дегтя для нашего региона. Ранее он жестко высказывался о Новосибирске.

— Новосибирск — один из самых унылых городов на свете, – считает Лебедев.

Академгородок и то веселее в тысячу раз, по его мнению, чем сам Новосибирск, который он называет городом-недоразумением.

Ранее редакция сообщала о том, что новый автобусный маршрут запустят из Академгородка до Толмачево в Новосибирске.