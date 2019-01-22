Верховный суд признал законным 10%-ное расхождение оценок стоимости ремонта

Верховный суд отказался признать недействительным п. 3.5. Единой методики расчета ущерба по ОСАГО, согласно которому допустимым признается расхождение в оценках экспертов не более, чем на 10%. Эту норму пытался оспорить юрист, полагающий, что она позволяет страховщикам занижать выплаты на 10%, сообщили в пресс-службе РСА.

Отмечается, что иск был подан к Министерству юстиции РФ и Банку России. Представители Банка России и Минюста иск не признали, заявив, что пункт методики полностью соответствует законодательству.

— Как правило, иски подают не страхователи, а нанятые автоюристы, наживающиеся на этой процедуре. Если разница более 10%, то суд назначает свою экспертизу, — пояснил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Он отметил, что крупные страховщики и независимые эксперты используют для расчетов одни и те же программы, которые дают, как правило, одни и те же суммы.

— Норма в 10% вводилась для того, чтобы исключить массовые обращения в суды при незначительной разнице расчетов, — добавил Евгений Уфимцев.

Он также полагает, что с увеличением доли натурального возмещения подобные споры практически полностью утратят актуальность.

1 декабря РСА в очередной раз актуализировал справочники запчастей. По оценкам экспертов, в результате средняя выплата по ОСАГО может вырасти примерно на 4%.

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