Новосибирская область в мае представит программу научно-технического развития

Новосибирская область вошла в число пилотных территорий, на опыте которых будет проводиться обкатка госпрограммы научно-технологического развития (НТР). В мае регион должен представить на рассмотрение профильной комиссии правительства РФ региональную госпрограмму НТР. В дальнейшем этот механизм будет масштабирован на все субъекты, где работают руководители по научно-технологическому развитию.

― Разработка программы необходима по поручениям Президента, и профильного вице-премьера Дмитрия Николаевича Чернышенко. Мы вошли в число регионов, их двадцать по стране, которым доверено разработать такие программы в числе первых. Необходимо собрать все инструменты для того, чтобы убедиться, что все это работает как единый механизм, в соответствии с приоритетами, которые стоят перед Новосибирской областью, – говорил ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Помимо Новосибирской области свои программы представят Московская область, Санкт-Петербург, Тульская, Нижегородская, Самарская, Ульяновская, Белгородская, Свердловская, Челябинская области, Пермский край, республики Башкортостан, Мордовия, Татарстан, Красноярский край, Томская, Иркутская, Кемеровская, Омская и Тюменская области.

Напомним, национальный рейтинг был рассчитан на базе 33 показателей, отражающих не только потенциал, но и результативность отрасли исследований и разработок субъектов.

Регионы выстраивают свои программы, основываясь на приоритетных отраслевых направлениях, которые вносят ключевой вклад в ВРП. Как заявили в правительстве, это поможет учитывать особенности того или иного субъекта, а также возможности его роста.

В программы должны быть включены федеральные и региональные меры поддержки в различных отраслях. В том числе инновационное предпринимательство, наука, высшее образование, управление сферой интеллектуальной собственности, подготовка кадров и другие направления.

В 2023-2024 годах состоялись стратегические сессии с участием более 100 представителей регионов, ответственных за НТР. Первая стратегическая сессия прошла в рамках X Международного форума технологического развития «Технопром-2023» в Новосибирске.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область по нацпроекту получила 24 млрд рублей и вложила их в развитие науки.