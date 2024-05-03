Прокуратура начала проверку из-за пожара на складе в Новосибирске

В Новосибирске началась проверка по факту пожара на складе, расположенном на улице Станционной.
Как сообщает прокуратура Новосибирской области, прокурор Ленинского района выехал на место происшествия для координации действий правоохранительных органов.
Причины возгорания пока неизвестны. Пожар произошёл днём в четверг, 2 мая. В ликвидации пожара участвовали более 50 человек и 16 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал.
Отметим, что на прошлой неделе в Новосибирске произошло в три раза больше пожаров, чем неделей ранее — 129 случаев.
Ранее редакция сообщала о том, что крупный пожар на складах «Химметалла» ликвидируют в Новосибирске.
Источник фото: прокуратура Новосибирской области. автор: пресс-служба.
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