По два лотка яиц разрешили пассажирам перевозить бесплатно на борту самолета

Пассажирам рейсов из Якутска разрешили бесплатно перевозить по два лотка яиц на борту.
С проблемой дефицита яиц столкнулись жители Арктики из-за того, что власти перестали поддерживать единственную в регионе птицефабрику.
Ранее птицеводческое предприятие получало поддержку от Минсельхоза. На доставку комбикормов ведомство выделяло около 3 миллионов рублей, что позволяло предприятию «держать цену».
В 2024 году господдержка прекратилась и яйца, которые раньше стоили 23 рубля за штуку, подорожали. Теперь, если их и можно купить, то по завышенной цене, которая достигает 1 тысячи рублей за упаковку в 30 штук.
Жители северных районов Арктики вынуждены закупать продукцию от курочек в Якутии и доставлять их в ручной клади. Авиакомпании «Якутия» и «Полярные авиалинии», зная о таких проблемах, пошли навстречу населению.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области подорожали яйца.
Видео, скриншот видео из Телеграм-канала Ульяны Винокуровой.
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