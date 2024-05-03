По два лотка яиц разрешили пассажирам перевозить бесплатно на борту самолета

Пассажирам рейсов из Якутска разрешили бесплатно перевозить по два лотка яиц на борту.

С проблемой дефицита яиц столкнулись жители Арктики из-за того, что власти перестали поддерживать единственную в регионе птицефабрику.

Ранее птицеводческое предприятие получало поддержку от Минсельхоза. На доставку комбикормов ведомство выделяло около 3 миллионов рублей, что позволяло предприятию «держать цену».

В 2024 году господдержка прекратилась и яйца, которые раньше стоили 23 рубля за штуку, подорожали. Теперь, если их и можно купить, то по завышенной цене, которая достигает 1 тысячи рублей за упаковку в 30 штук.

Жители северных районов Арктики вынуждены закупать продукцию от курочек в Якутии и доставлять их в ручной клади. Авиакомпании «Якутия» и «Полярные авиалинии», зная о таких проблемах, пошли навстречу населению.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области подорожали яйца.