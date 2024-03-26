Новосибирская область по нацпроекту получила 24 млрд рублей и вложила их в развитие науки

Новосибирская область реализует значительное количество проектов в научной сфере с привлечением средств федерального бюджета. Так, в 2023 году общий объём средств, привлеченных по линии национального проекта «Наука и университеты», составил 24,5 миллиарда рублей.

На заседании с участием губернатора был рассмотрен проект по научно-технологическому развитию региона.

― Разработка программы необходима по поручениям Президента, и профильного вице-премьера Дмитрия Николаевича Чернышенко. Мы вошли в число регионов, их двадцать по стране, которым доверено разработать такие программы в числе первых. Необходимо собрать все инструменты для того, чтобы убедиться, что все это работает как единый механизм, в соответствии с приоритетами, которые стоят перед Новосибирской областью, – отметил Андрей Травников.

В Новосибирской области уже есть флагманские проекты, реализуемые на средства федерального и областного бюджетов. Это СКИФ, кампус мирового уровня НГУ и прочее.

По методическим рекомендациям Мионобрнауки РФ, в реализации таких важных научных проектов должны быть собраны все инструменты поддержки, в том числе финансовое участие со стороны организаций реального сектора. Это необходимо для того, чтобы максимально вовлечь региональные организации в систему научно-технологической политики.