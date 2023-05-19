Забытая Барабинско-Куйбышевская агломерация

Один из разработчиков концепции Барабинско-Куйбышевской агломерации Константин Костиков обратился в редакцию Infopro54 с предложением актуализировать тему. По его мнению, этот проект может дать серьезный толчок экономическому и социальному развитию четырех районов Новосибирской области. Предложения эксперта редакция публикует в авторском материале Константина Костикова.
— Губернатором Новосибирской области Андрей Александровичем Травниковым и главами четырех районов — Барабинского, Куйбышевского, Здвинского и Северного — 31 мая 2018 года было подписано соглашение о создании и совместном развитии Барабинско-Куйбышевской агломерации. Механизм реализации соглашения предусматривает разработку концепции развития агломерации. Был также создан координационный совет из 28 участников. Однако никаких результатов его деятельности или решения о ликвидации совета найти не удалость.
Агломерация имеет огромный потенциал, раскрытие и использование которого сейчас особо актуально. Драйвером развития агломерации может стать производство готовых к потреблению органических молочных и мясных продуктов для быстрорастущих рынков Китая и Индии. Рынок органических молочных продуктов Китая и Индии уже превысил 1,6 и 0,1 млрд долларов соответственно. Ожидаемые темпы роста — около 15% и 28%, к 2028 году он предложительно достигнет 3,7 и 0,5 млрд долларов, а есть еще рынки богатых арабских стран и пока недоступные рынки Республики Кореи и Японии.
Производство и экспорт органических продуктов позволит энергично развивать депрессивные сельские территории, увеличивать доходы бюджета, укреплять экономические связи с дружескими странами.
В Китае и Индии очень мало сельхозугодий, которые пригодны для органического земледелия. В Барабинской зоне имеются около 1,3 млн га пашни, эффективно используется менее половины. По данным советской статистики, в Барабинском районе было около 95 тысяч га пашни, из которой сейчас под посевами заняты всего 36 тысяч. Кроме пашни есть еще 1,4 млн га сенокосов и 1,1 млн га пастбищ.
Отдельно нужно отметить, что неиспользуемые земли есть и в соседних сибирских регионах. Поэтому здесь уместно вспомнить поговорку «Кто раньше встал, того и тапки!».
Барабинско-Куйбышевская агломерация необходима как центр кластера органического скотоводства.
Сырьевой базой кластера будет потребительский кооператив семейных молочных ферм, интегрированный с Центром органического земледелия (ЦОЗ), селекционно-генетическим центром (СГЦ), предприятиями-переработчиками молока и мяса, а также предприятиями системы логистики и сбыта. Органический кластер вытянет за собой и другие перспективные проекты.
Через кооператив фермер получает все необходимое и реализует продукцию фермы. Кооператив также дает поручительство при получении ипотечного кредита на покупку фермы и гарантию выкупа фермы. Выручка от продажи фермы кооперативу составит пенсионные накопления владельца. Кооператив оказывает семье фермера социальные услуги и организует подмену фермера на время отпуска или временной нетрудоспособности.
Для органического скотоводства нужны органические корма. Чтобы вести земледелие по органическим стандартам, необходим ЦОЗ — крупный землепользователь индустриального типа. Даже среднее по размеру хозяйство не может вести земледелие по органическим стандартам, так как борьба с сорняками и вредителями без пестицидов эффективна только в большом земельном массиве, а также требуются органические удобрения, которые можно иметь только при тесной интеграции со скотоводством.
Очень важна организация централизованной логистики и продаж в Китае в кооперации с китайским торговым оператором.
Торговля может быть организована через розничные торговые сети и электронную торговлю с доставкой покупателям на дом или через вендинговые автоматы.
В Барабинской зоне Новосибирской области за 12 лет, действуя постепенно и последовательно можно создать 5 тысяч семейных молочных ферм, на которых будут содержаться около 180 тысяч дойных коров. Для обеспечения ферм кормами будут задействованы 800 тысяч га пашни и сенокосов. За год фермы будут производить 1,3 млн тонн товарного молока и 40 тысяч тонн говядины органического качества. Годовая экспортная выручка за органическую продукцию составит 900 млн долларов.
Агломерацию оптимально реализовать в форме территории опережающего развития (ТОР), объединить Барабинск и Куйбышев в единый городской муниципальный округ. Форма ТОР позволяет сократить налоги и сборы, использовать режим свободной таможенной территории, льготный режим подключения к инфраструктуре и упрощенный порядок привлечения иностранных специалистов. Статус городского округа делает возможным увеличение налоговой базы местного бюджета и расширение круга вопросов, решаемых непосредственно на месте.
На территории ТОР будут размещены селекционно-генетический центр, машино-технологический парк, семенной завод, завод удобрений и СЗР для органического земледелия, молкомбинат, мясокомбинат с кожевенным производством, строительный комбинат, логистический комплекс, завод машин и оборудования для АПК и другие производственные, хозяйственные и социальные объекты. На территории ТОР рационально разместить Агробиотехнопарк.
Инициатором создания ТОР может стать крупная девелоперская компания в сцепке с агропромышленной компанией, а также компании-производители сельхозтехники, оборудования для молочных ферм и промпереработки, аграрная наука и образование, торговые компании стран-импортеров.
Максимальную выгоду в кратчайший срок и минимальным риском получит девелопер. От него, как «от печки», нужно выстраивать механизм исполнения программы создания агломерации. Строить фермы и дома для фермеров намного проще и быстрее, чем жилые комплексы в мегаполисе. Спрос на фермы, которые приносят миллионные доходы, будет не меньше, чем на жилье, которое владельцу нужно содержать, а будет ли на него спрос — еще вопрос.
Для девелопера главное — правильно, через кооператив, организовать сцепку с агропромышленной компанией, обеспечив фермы скотом, кормами и сбытом продукции.
Как пример, назовем возможный тандем компаний: девелопер — «Брусника. Строительство и девелоплент»/агропромышленная корпорация — «ЭкоНива».
Выбор торговых операторов в Китае очень широкий, им может быть China Mengniu Dairy Company Limited, Abbot China, Ausnutria Dairy (China) Company Ltd, Tingyi (Cayman Islands) Holding corp, WH Group Limited и другие.
Финансирование создания растениеводства (ЦОЗ), переработки, логистики, производственной и хозяйственной инфраструктуры осуществляется кооперативом из кооперативных взносов на приобретение общего имущества. Эти активы кооператив может со временем и в рассрочку продать коммерческим компаниям, участникам ТОР.
Задача институтов развития области, таких как «Новосибирский областной инновационный фонд» и «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области», сформировать концепцию ТОР и в прямом контакте привлечь и организовать участников. Иными словами, выполнить обязательства области, взятые ей по соглашению №24 от 31 мая 2018 года. Это можно сделать прямо сейчас! Вовсе не нужно загружать совещаниями 28 членов координационного совета, достаточно дать поручение, нацеленное на конкретный результат, нескольким энергичным и креативным специалистам институтов развития.
Презентацию, обсуждение концепции и выработку конкретных решений по созданию агломерации предлагаю осуществить на «Технопроме», который пройдет 22-25 августа 2023 года в Новосибирске. Разработать, принять и запустить исполнение программы ТОР к концу текущего года, чтобы учесть ее в областном и муниципальном бюджете очень ответственного 2024 года.
«Обещать, не значит жениться» — возможно, исполнение соглашения — непосильная задача! Забыть, не говорить, как и не было, когда так соблазнительны новые мегапроекты.
Константин Костиков, эксперт по проектам KPMG. Участвовал в 6 проектах по анализу производственной и финансовой деятельности крупных агропромышленных холдингов (входят в топ-100 АПК России). Консультирует СОВЭКОН, Российско-Иорданский деловой совет, Российско-Иорданскую ТПП, Российский союз промышленников и предпринимателей.
Casus Bio Oil Trading UG (Лейпциг, Германия, представитель по России).
Мнение эксперта может не совпадать с мнением редакции.
Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что агломерация перетягивает транспортные связи в южном направлении.
Фото эксперта предоставлено Константином Костиковым, фото базовое — пресс-служба Правительства Новосибирской области
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