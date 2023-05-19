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Забытая Барабинско-Куйбышевская агломерация

  • 19/05/2023, 15:15
Забытая Барабинско-Куйбышевская агломерация
Эксперт предлагает обсудить тему создания Барабинско-Куйбышевской агломерации на Технопроме-2023.

Один из разработчиков концепции Барабинско-Куйбышевской агломерации Константин Костиков обратился в редакцию Infopro54 с предложением актуализировать тему. По его мнению, этот проект может дать серьезный толчок экономическому и социальному развитию четырех районов Новосибирской области. Предложения эксперта редакция публикует в авторском материале Константина Костикова.

Константин Костиков— Губернатором Новосибирской области Андрей Александровичем Травниковым и главами четырех районов — Барабинского, Куйбышевского, Здвинского и Северного — 31 мая 2018 года было подписано соглашение о создании и совместном развитии Барабинско-Куйбышевской агломерации. Механизм реализации соглашения предусматривает разработку концепции развития агломерации. Был также создан координационный совет из 28 участников. Однако никаких результатов его деятельности или решения о ликвидации совета найти не удалость.

Точки роста агломерации

Агломерация имеет огромный потенциал, раскрытие и использование которого сейчас особо актуально. Драйвером развития агломерации может стать производство готовых к потреблению органических молочных и мясных продуктов для быстрорастущих рынков Китая и Индии. Рынок органических молочных продуктов Китая и Индии уже превысил 1,6 и 0,1 млрд долларов соответственно. Ожидаемые темпы роста — около 15% и 28%, к 2028 году он предложительно достигнет 3,7 и 0,5 млрд долларов, а есть еще рынки богатых арабских стран и пока недоступные рынки Республики Кореи и Японии.

Производство и экспорт органических продуктов позволит энергично развивать депрессивные сельские территории, увеличивать доходы бюджета, укреплять экономические связи с дружескими странами.

В Китае и Индии очень мало сельхозугодий, которые пригодны для органического земледелия. В Барабинской зоне имеются около 1,3 млн га пашни, эффективно используется менее половины. По данным советской статистики, в Барабинском районе было около 95 тысяч га пашни, из которой сейчас под посевами заняты всего 36 тысяч. Кроме пашни есть еще 1,4 млн га сенокосов и 1,1 млн га пастбищ.

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Агроклиматические и почвенные условия Барабинской зоны оптимальны для органического земледелия. С одной стороны, они достаточно благоприятны для получения высоких урожаев без применения химических средств интенсификации, но недостаточно благоприятны для возделывания интенсивных культур, которые требуют применения этих средств. Кроме этого, в Барабинской зоне есть огромные запасы торфа и сапропеля, они могут быть использованы как основа органических удобрений.

Отдельно нужно отметить, что неиспользуемые земли есть и в соседних сибирских регионах. Поэтому здесь уместно вспомнить поговорку «Кто раньше встал, того и тапки!».

Барабинско-Куйбышевская агломерация необходима как центр кластера органического скотоводства.

Сырьевой базой кластера будет потребительский кооператив семейных молочных ферм, интегрированный с Центром органического земледелия (ЦОЗ), селекционно-генетическим центром (СГЦ), предприятиями-переработчиками молока и мяса, а также предприятиями системы логистики и сбыта. Органический кластер вытянет за собой и другие перспективные проекты.

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Органическое скотоводство можно организовать только на небольших семейных фермах, так как при отсутствии антибиотиков скот требует особого бережного ухода, его нельзя содержать на большой ферме. Фермерская семья или частный инвестор покупают в ипотеку у девелопера действующую, полностью комплектную ферму, которая интегрирована в потребительский кооператив. С первого дня ферма дает владельцу доход от продажи молока. Перед покупкой фермерская семья может опробовать жизнь на ферме, получить необходимые знания и навыки. Частный инвестор, купив ферму, может самостоятельно или через кооператив сдать ее в аренду, надежно, под гарантию кооператива получать рентный доход.

Через кооператив фермер получает все необходимое и реализует продукцию фермы. Кооператив также дает поручительство при получении ипотечного кредита на покупку фермы и гарантию выкупа фермы. Выручка от продажи фермы кооперативу составит пенсионные накопления владельца. Кооператив оказывает семье фермера социальные услуги и организует подмену фермера на время отпуска или временной нетрудоспособности.

Для органического скотоводства нужны органические корма. Чтобы вести земледелие по органическим стандартам, необходим ЦОЗ — крупный землепользователь индустриального типа. Даже среднее по размеру хозяйство не может вести земледелие по органическим стандартам, так как борьба с сорняками и вредителями без пестицидов эффективна только в большом земельном массиве, а также требуются органические удобрения, которые можно иметь только при тесной интеграции со скотоводством.

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ЦОЗ разрабатывает и применяет адаптивно ландшафтную систему органического земледелия, осваивает неиспользуемые земли и берет в аренду используемые земли. Центр будет намного эффективнее существующих хозяйств за счет производства дорогих органических кормов, масштаба производства, более интенсивного использования техники и интеграции со скотоводческим кооперативом. Поэтому ЦОЗ может гарантированно выплачивать землевладельцам очень высокую ренту, получение которой сделает ненужным ведение своего хозяйства. В течение 5-7 лет большая часть владельцев хозяйств, движимая экономической выгодой и комфортными условиями, примет решение передать свои земли в пользование центра.

Очень важна организация централизованной логистики и продаж в Китае в кооперации с китайским торговым оператором.

Торговля может быть организована через розничные торговые сети и электронную торговлю с доставкой покупателям на дом или через вендинговые автоматы.

В Барабинской зоне Новосибирской области за 12 лет, действуя постепенно и последовательно можно создать 5 тысяч семейных молочных ферм, на которых будут содержаться около 180 тысяч дойных коров. Для обеспечения ферм кормами будут задействованы 800 тысяч га  пашни и сенокосов. За год фермы будут производить 1,3 млн тонн товарного молока и 40 тысяч тонн говядины органического качества. Годовая экспортная выручка за органическую продукцию составит 900 млн долларов.

Территория опережающего развития

Агломерацию оптимально реализовать в форме территории опережающего развития (ТОР), объединить Барабинск и Куйбышев в единый городской муниципальный округ. Форма ТОР позволяет сократить налоги и сборы, использовать режим свободной таможенной территории, льготный режим подключения к инфраструктуре и упрощенный порядок привлечения иностранных специалистов. Статус городского округа делает возможным увеличение налоговой базы местного бюджета и расширение круга вопросов, решаемых непосредственно на месте.

На территории ТОР будут размещены селекционно-генетический центр, машино-технологический парк, семенной завод, завод удобрений и СЗР для органического земледелия, молкомбинат, мясокомбинат с кожевенным производством, строительный комбинат, логистический комплекс, завод машин и оборудования для АПК и другие производственные, хозяйственные и социальные объекты. На территории ТОР рационально разместить Агробиотехнопарк.

Инициатором создания ТОР может стать крупная девелоперская компания в сцепке с агропромышленной компанией, а также компании-производители сельхозтехники, оборудования для молочных ферм и промпереработки, аграрная наука и образование, торговые компании стран-импортеров.

Максимальную выгоду в кратчайший срок и минимальным риском получит девелопер. От него, как «от печки», нужно выстраивать механизм исполнения программы создания агломерации. Строить фермы и дома для фермеров намного проще и быстрее, чем жилые комплексы в мегаполисе. Спрос на фермы, которые приносят миллионные доходы, будет не меньше, чем на жилье, которое владельцу нужно содержать, а будет ли на него спрос — еще вопрос.

Для девелопера главное — правильно, через кооператив, организовать сцепку с агропромышленной компанией, обеспечив фермы скотом, кормами и сбытом продукции.

Как пример, назовем возможный тандем компаний: девелопер — «Брусника. Строительство и девелоплент»/агропромышленная корпорация — «ЭкоНива».

Выбор торговых операторов в Китае очень широкий, им может быть China Mengniu Dairy Company Limited, Abbot China, Ausnutria Dairy (China) Company Ltd, Tingyi (Cayman Islands) Holding corp, WH Group Limited и другие.

Финансовые источники

Финансирование создания растениеводства (ЦОЗ), переработки, логистики, производственной и хозяйственной инфраструктуры осуществляется кооперативом из кооперативных взносов на приобретение общего имущества. Эти активы кооператив может со временем и в рассрочку продать коммерческим компаниям, участникам ТОР.

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Таким образом, нет необходимости в финансировании создания объектов ТОР со стороны корпораций участников и бюджета. Они должны только затратить средства на продвижение идеи ТОР, проектные и организационные работы. За это участники получат право на покупку в рассрочку у кооператива объектов ТОР, а бюджет — значительные дополнительные налоговые поступления. Конечно, будут совсем не лишними стандартные меры господдержки.

Задача институтов развития области, таких как «Новосибирский областной инновационный фонд» и «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области», сформировать концепцию ТОР и в прямом контакте привлечь и организовать участников. Иными словами, выполнить обязательства области, взятые ей по соглашению №24 от 31 мая 2018 года. Это можно сделать прямо сейчас! Вовсе не нужно загружать совещаниями 28 членов координационного совета, достаточно дать поручение, нацеленное на конкретный результат, нескольким энергичным и креативным специалистам институтов развития.

Презентацию, обсуждение концепции и выработку конкретных решений по созданию агломерации предлагаю осуществить на «Технопроме»,  который пройдет 22-25 августа 2023 года в Новосибирске. Разработать, принять и запустить исполнение программы ТОР к концу текущего года, чтобы учесть ее в областном и муниципальном бюджете очень ответственного 2024 года.

«Обещать, не значит жениться» — возможно, исполнение соглашения — непосильная задача! Забыть, не говорить, как и не было, когда так соблазнительны новые мегапроекты.

 

Константин Костиков, эксперт по проектам KPMG. Участвовал в 6 проектах по анализу производственной и финансовой деятельности крупных агропромышленных холдингов (входят в топ-100 АПК России). Консультирует СОВЭКОН, Российско-Иорданский деловой совет, Российско-Иорданскую ТПП, Российский союз промышленников и предпринимателей.

Casus Bio Oil Trading UG (Лейпциг, Германия, представитель по России).

 

Мнение эксперта может не совпадать с мнением редакции.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что агломерация перетягивает транспортные связи в южном направлении.

Фото эксперта предоставлено Константином Костиковым, фото базовое — пресс-служба Правительства Новосибирской области

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Рубрики : Экономика Власть Бизнес Агропром

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