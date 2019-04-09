В Новосибирской области чиновников оштрафовали за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 72-летнего главы администрации р.п. Горный Тогучинского района Новосибирской области по ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности) и 54-летнего заместителя главы администрации Тогучинского района Новосибирской области по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 169 УК РФ (подстрекательство к совершению преступления — незаконное ограничение самостоятельности и иное незаконное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя, если эти деяния совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения), сообщили в пресс-службе СК РФ по Новосибирской области.

По данным следствия, в ноябре 2018 года, заместитель главы Тогучинского района будучи недовольным задолженностью индивидуальных представителей перед руководителем ООО «Камень-Профи» в сумме 600 000 руб., с целью незаконного ограничения самостоятельности и иного незаконного вмешательства в деятельность, обратился к главе р.п. Горный Тогучинского района Новосибирской области с просьбой не выплачивать денежные средства по исполненному муниципальному контракту до погашения полной задолженности.

— Глава администрации р.п. Горный Тогучинского района Новосибирской области высказал незаконные требования к индивидуальным предпринимателям о погашении задолженности перед ООО «Камень-Профи», а в случае отказа высказал угрозы о невыплате им денежных средств за выполненные работы по муниципальному контракту, — рассказали в СК.

Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ России по Новосибирской области.

После выполнения необходимых следственных действий следователь по заявлению подозреваемых направил судье Тогучинского района Новосибирской области ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением подозреваемым меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

09 апреля 2019 года ходатайство следователя судом рассмотрено и удовлетворено, обвиняемые от уголовной ответственности освобождены, им назначен штраф на сумму 25 000 рублей каждому.

Отмечается, что правовой институт освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа введён в действие в 2016 году в рамках проводимой гуманизации уголовного законодательства об ответственности лиц, впервые совершивших преступления небольшой и средней тяжести и возместивших причиненный преступлением вред. Лицо, на которое наложен судебный штраф, считается не судимым, что призвано стимулировать действия обвиняемого по возмещению ущерба. Поэтому указанный правовой институт следует также рассматривать как действенный механизм восстановления социальной справедливости.

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