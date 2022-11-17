«Алютех» откроет производство в начале 2023 года

— Инвестпроект компании «Алютех» находится в завершающей стадии. В начале 2023 года мы вас пригласим на открытие предприятия, — сообщил на пресс-конференции генеральный директор АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» Александр Зырянов.

На полную мощность предприятие выйдет к 2027 году, после запуска всех очередей производства. К этому моменту в компании будет создано около 500 рабочих мест. Инвестиции в проект составят порядка 2 млрд рублей.

— Это будет современное предприятие по производству автоматических ворот, а также другой продукции, — добавил Зырянов.

Напомним, соглашение с Новосибирской областью ГК «Алютех» подписала в 2019 году в рамках ПМЭФ. Компания приобрела на территории промышленно-логистического парка два земельных участка площадью 10 га, разработала ПСД на создание завода. В 2020 году проект прошел экспертизу и инвестор получил разрешение на проведение строительно-монтажных работ. К концу 2021 года компания планировала завершить основные строительно-монтажные работы, а в первом квартале 2022-го — сдать объект в эксплуатацию. На территории ПЛП ГК «Алютех» планировал построить новый производственно-складской комплекс, в состав которого войдут производственное предприятие, а также распределительный склад. В ценах 2019 года компания планировала вложить в проект около 1 млрд рублей. Предполагаемый объем выпуска всех ассортиментных позиций — более 95 тысяч штук в год при выходе на проектную мощность.

Сейчас в Новосибирске работает ООО «Алютех-Сибирь», которое расположено в селе Марусино. Предприятие изготавливает роллетные системы, секционные и въездные ворота. Производственная мощность — 25 тысяч секционных и 3 тысячи въездных ворот в год. После запуска площадки в ПЛП компания намерена съехать из Марусино.

ГК «Алютех» — международный холдинг с головным офисом в Минске. С 1996 года является крупнейшим в Восточной Европе производителем воротных и роллетных систем, алюминиевых дверей и фасадных систем. Работает на рынках Западной Европы. В состав холдинга входят пять производственных предприятий (три завода в Беларуси, один в России и один в Украине), более 20 сбытовых подразделений в Европе, Северной Америке и Азии.

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