«Алютех» откроет производство в начале 2023 года

— Инвестпроект компании «Алютех» находится в завершающей стадии. В начале 2023 года мы вас пригласим на открытие предприятия, — сообщил на пресс-конференции генеральный директор АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» Александр Зырянов.
На полную мощность предприятие выйдет к 2027 году, после запуска всех очередей производства. К этому моменту в компании будет создано около 500 рабочих мест. Инвестиции в проект составят порядка 2 млрд рублей.
— Это будет современное предприятие по производству автоматических ворот, а также другой продукции, — добавил Зырянов.
Сейчас в Новосибирске работает ООО «Алютех-Сибирь», которое расположено в селе Марусино. Предприятие изготавливает роллетные системы, секционные и въездные ворота. Производственная мощность — 25 тысяч секционных и 3 тысячи въездных ворот в год. После запуска площадки в ПЛП компания намерена съехать из Марусино.
ГК «Алютех» — международный холдинг с головным офисом в Минске. С 1996 года является крупнейшим в Восточной Европе производителем воротных и роллетных систем, алюминиевых дверей и фасадных систем. Работает на рынках Западной Европы. В состав холдинга входят пять производственных предприятий (три завода в Беларуси, один в России и один в Украине), более 20 сбытовых подразделений в Европе, Северной Америке и Азии.
Ранее редакция сообщала, что вопрос по заводу «Нестле» решится в январе-феврале.
Фото с сайта ПЛП
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