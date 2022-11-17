Новосибирцы за девять месяцев потратили на украшения более трех миллиардов рублей

Аналитики SOKOLOV сообщили, что за девять месяцев текущего года Новосибирск стал вторым среди городов-миллионников по тратам на ювелирные украшения, уступив лишь Екатеринбургу. Жители города потратили на украшения 3,2 млрд рублей.

Также, по аналитическим данным центра, столица Сибири стала 11-й по сумме среднего чека, который вырос на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг пяти тысяч рублей.

В топ-5 лидеров по темпам роста среднего чека вошли Пермь, Екатеринбург, Краснодар, Волгоград и Челябинск.

Самый низкий средний чек на ювелирные украшения зафиксирован в Перми, Омске и Воронеже.

Отмечается, что менее 10% оборота продаж ювелирных украшений приходится на СФО, куда входит Новосибирск. Больше трети оборота ювелирной розницы страны по итогам девяти месяцев пришлось на ЦФО.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске появилось два новых ювелирных магазина российской сети.