Возможен ли ремонт изношенных сетей без повышения тарифа?

Представители научного сообщества совместно с энергетиками намерены обратиться к региональной власти и мэрии Новосибирска, чтобы та, в свою очередь, разработала модель привлечения дополнительных инвестиций в коммунальную отрасль. Такое решение приняли участники круглого стола — ученые СО РАН и представители ресурсоснабжающей организации — ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК). Как отмечают энергетики, без своевременного вмешательства количество дефектов на тепловых сетях Новосибирска будет расти — и уже в текущем году может составить более 4 тысяч. Сегодня почти половина всех инвестиций на ремонты, которые вкладывает СГК в городах своего присутствия, приходится на Новосибирск. При этом он остается на последнем месте среди сибирских городов по уровню тарифов. Попытки энергетиков пересмотреть тариф в пользу увеличения стали поводом для судебного разбирательства с правительством региона.

— В 2011 году мы прогнозировали, что резкий рост дефектов и аварий придется как раз на период 2018–2019 годов, — говорит директор Новосибирского филиала ООО «СГК» Андрей Колмаков. — 85% — это наружная коррозия, 3,6% — внутренняя. Кроме того, продолжается развитие строительной отрасли в городе, создаются крупные инвестпроекты, что также сказывается на нагрузке на сети.

В то же время в самой компании рассматривают возможности привлечения в общей сложности около 600 млн. рублей на решение первостепенных задач по ремонту теплосетей без роста тарифа для населения.

— Если мы изыщем источники финансирования, не только тарифные — в 200 млн рублей, то появится возможность выполнить очень важную реконструкцию Коммунального моста, — сообщает Александр Григорьев, заместитель директора дивизиона «Тепло» по перспективному развитию СГК. — Следующий шаг в 300 млн рублей позволит заменить магистральные участки на территориях жилых микрорайонов, тоже находящиеся в критическом состоянии. Если получится найти еще ступеньку в 200 млн, то можно достичь перекладки более 1,5% магистральных сетей в год. Это программа реально разработана, и мы пытаемся найти источники финансирования

Напомним, кроме средств, заложенных в тарифы, в 2019 году компания выделила более 200 млн собственных инвестиций на ремонтные работы.

— Кроме того, сейчас в городе действуют два концессионных соглашения. Если пересмотреть их условия, то можно до 130 млн рублей направить из вложений в действующие городские котельные, в магистральные тепловые сети, требующие капитального ремонта. Есть возможность обсудить и пересмотреть соглашение об аренде тепловых сетей. Сегодня не вся плата, которую мы перечисляем муниципалитету за тепловые сети, направляется в мероприятия по ремонту. Тут мы видим резерв в размере 200 млн рублей в год, — добавляет Григорьев.

Также, по словам представителей компании, СГК приходится приобретать у ведомственных котельных тепло по тарифу выше собственного.

— Если прекратить эту практику, то до 200 млн рублей в год разницы тоже можно было бы вкладывать в капитальный ремонт магистральных сетей, — уверен Александр Григорьев.

В свою очередь, ученые предлагают СГК еще ряд мер, которые позволят более рационально и эффективно расходовать средства на ремонт и последующее содержание теплосетей. Одно из предложений касается более системного подхода к управлению сетями и контролем за их состоянием. Как отметил профессор кафедры тепловых электрических станций НГТУ Виталий Томилов, изначально необходимо законодательно изменить подход к содержанию объектов теплоснабжения на стадии планирования ремонтных работ на них.

— Надо планировать все участки, все работы за год вперед, — считает ученый. — А как в мае готовиться к работам, когда их уже надо начинать? Да никак не получится готовиться!

Про необходимость пересмотреть подходы к планированию и прогнозированию говорит и ведущий научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства Юрий Воронов. По его мнению, одним из основных факторов роста аварийности является протяженность сетей Новосибирска.

— Новосибирск — это пять объединенных поселков, — поясняет ученый. — И здесь существует огромное количество ситуационных решений. Приведу пример Сургута. Смотрим, какие дома отключают, где были аварии — и делаем прогноз.

Прогноз, о котором говорит Воронов, включает анализ повторяемости аварий, учет истории ремонтов, учет разных сроков службы труб и ряд других составляющих.

Кроме того, участники круглого стола обозначили и варианты по возможному удешевлению ремонтных работ. Например, по мнению Виталия Томилова, следует пересмотреть положительный опыт прежних лет.

— В Новосибирске ремонт делали три организации, их сейчас нет, — рассказывает Томилов. — Выходило дешевле, не было и коррупционной составляющей. Такой опыт позволил бы нам снизить затраты на подготовку и проведение ремонтных работ на теплосетях на 60%.

Участники круглого стола обсудили и принцип «альтернативной котельной» (Установление долгосрочного тарифа. — Ред.), на внедрении которого в Новосибирской области настаивает СГК.

— В стране сейчас 45 тысяч теплоснабжающих организаций, — приводит данные директор Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Валерий Крюков. — Существующая система не справляется с таким количеством. В Новосибирской области их, по-моему, 435. Я считаю, что лучшего метода управления, чем «альтернативная котельная», в России нет.

Доктор технических наук НГТУ Павел Щинников добавляет, что многообразие ТЭЦ, котельных, отсутствие единого центра, многообразие оборудования на каждом из них создают лишние сложности и также способствуют удорожанию энергии для потребителей.

— Три года назад появилась суверенная генерация, — говорит он. — На практике это «что хочу, то и ворочу». Это не мировая проблема, она характерна только для России.

В качестве оптимизации данной структуры Щинников предлагает ввести как минимум объединенный температурный график.

— Это некий норматив, который может объединить все генерирующие источники, — поясняет ученый. — По этому графику мы должны отпускать теплоту потребителю. Предлагаю этот норматив разделить на три зоны. Каждая зона учитывает способ отпуска теплоты. Дело в том, что теплота отпускается количественным, смешанным и качественным способами регулирования — либо мы увеличиваем количество теплоносителя, либо повышаем температуру. При помощи графика можно привязаться к физическому состоянию оборудования. Если применить такой подход к централизованному источнику, то можно получить экономию в районе 10-20%.

Другой пример повышения оптимизации системы теплоснабжения, по мнению ученого — это так называемый «эффективный радиус».

— Если ТЭЦ теряет потребителей, то идет и снижение нагрузки, — поясняет Щинников. — Сейчас нагрузка распространяется на оставшихся. Есть положительный пример Казани. Там анализ выявил места, где возможна передача потребителей от одного генератора другому. От этого выигрывают все.

По информации Сибирской генерирующей компании, объем вложений в тепловые сети в 2019 году составляет 2,4 млрд рублей, из которых более 720 млн — затраты на текущий и капитальный ремонты, 892,3 млн — инвестиции в реконструкцию, техперевооружение и строительство новых сетей и 824 млн — прочие инвестиционные расходы. За период испытаний выявлено более тысячи дефектов.

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