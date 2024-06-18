Новосибирская область вошла в ТОП-10 самых умных регионов России

Новосибирская область и город Новосибирск вошли в ТОП-10 самых умных регионов нашей страны, заняв седьмое место, сообщили в пресс-службе регионального правительства. При этом городское поселение Кольцово оказалось на второй строчке рейтинга в категории «Административные центры».

Отмечается, что Новосибирская область стала обладательницей трех наград Минстроя РФ по итогам расчета индекса цифровизации городского хозяйства «IQ городов» за минувший год в рамках федерального проекта «Умный город», реализованного по нацпроектам «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика».

По словам министра цифрового развития и связи Новосибирской области Сергея Цукаря, оценка каждый год проводится по 14 направлениям: развитие городской среды и жилищно-коммунального хозяйства, экология, здравоохранения, образование, транспорт, строительство, цифровая трансформация государственного и муниципального управления и другие.

Проект «Умный город» реализуется Минстроем России с 2018 года в рамках нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика» с целью повышения конкурентоспособности российских городов, создания эффективной системы управления городским хозяйством и обеспечения безопасных и комфортных условий для жизни горожан. С 2022 года в Новосибирской области индекс цифровизации городов проекта «Умный город» курирует министерство цифрового развития и связи региона.