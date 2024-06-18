На продажу выставлен участок «Новосибирского центра регенеративной хирургии и реабилитации»

Руководитель движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев обнаружил на сайте объявлений по продаже недвижимости сообщение от арендатора участка на первой линии улицы Блюхера. В объявлении указано, что площадь участка составляет 40 соток. За переуступку права аренды участка запрашивается 140 млн рублей. Поиском нового арендатора занимается агентство недвижимости.

Как отмечается в паспорте объекта, застройщиком участка является ООО «Новосибирский центр регенеративной хирургии и реабилитации». Компания должна была построить на площадке «Центр спортивной подготовки и медицинской реабилитации» общей площадью 22 416 квадратных метров и высотой от 8 до 15 этажей этажей. Начать работы на объекте застройщик должен был в 2020 году, а сдать его в эксплуатацию в 1 квартале 2022. Заказчиком строительства является ООО «СУ-54», генеральным подрядчиком — ООО «СМУ 54». Разрешение на строительство объекта было выдано в июне 2020 года. В последний раз разрешение продлили в начале этого года до середины 2027.

Напомним, распоряжением губернатора Новосибирской области в 2018 году участок на Блюхера с кадастровым номером 54:35:064315:1853 был предоставлен ООО «Новосибирский центр регенеративной хирургии и реабилитации» в аренду без торгов в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МИП). Срок реализации проекта составлял 9 лет. Ввести объект в эксплуатацию инвестор должен был не позднее декабря 2027 года. На данный момент на площадке выкопан котлован.

На момент публикации материала редакции не удалось получить комментарий в ООО «Новосибирский центр регенеративной хирургии и реабилитации». По указанным в публичном доступе номерам директор компании был недоступен.

По данным Seldon.Basis, компания создана в 2012 году, уставный капитал составляет 10 тысяч рублей, чистый убыток за 2023 год — 34 тысячи рублей. (-131%). Директором и владельцем компании является Анатолий Иваненко. Он также является учредителем ООО ТД «Золотое сечение». Компания занимается розничной торговлей косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах.

Ранее редакция сообщала о том, что рядом с ЛДС «Сибирь» и Сосновым бором в рамках МИП построят многоэтажку.