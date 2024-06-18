Почти в 1,5 раза вырос спрос на учителей в Новосибирской области

За год спрос на учителей в Новосибирской области увеличился в 1,4 раза, сообщает исследовательский центр Зарплаты.ру. При этом по результатам мая число вакансий в сравнении с апрелем возросло на 11%.

— Учебный год закончился, поэтому часть специалистов могли завершить свою карьеру и покинуть сферу образования, либо переквалифицироваться в рамках профессионального направления, — говорится в сообщении.

Зарплата, которую предлагают учителям в регионе, составляет от 15 до 75 тысяч рублей. Зависит она от опыта, количества ставок, занятости и места работы. По данным Зарплаты.ру, медианная зарплата педагогов за год увеличилась на 7% и составила 37,5 тыс.рублей.

— Зарплатные предложения для преподавателей растут более медленными темпами, поэтому некоторые учителя со временем переходят в другие профессиональные сферы с наиболее интересными зарплатами, либо начинают сотрудничать с онлайн-школами, дистанционными университетами или курсами, поскольку этот рынок за период после пандемии продемонстрировал изменения в подходах к обучению и рост спроса, а также предоставил другие возможности для развития и заработка, — отмечают эксперты.

Самыми дефицитными являются учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы, физики, информатики и английского языка.

Ранее редакция сообщала, что приставы приостановили строительство концессионной школы на левом берегу Новосибирска. Строительство приостановлено на 90 дней.