Новосибирская область вошла в топ-3 по росту укусов клещей в России

Новосибирская область заняла третье место по количеству обращений с укусами клещей в России. Всего зафиксировано 2992 обращения. Об этом сообщает пресс-служба Росгосстраха.

Из ближайших регионов в топ попали Красноярский край (1513), Кемеровская область (648), Томская область (831) и Алтайский край (630).

— Жители неблагоприятных в плане клещей регионов отлично знают, что эти паукообразные переносят возбудителей энцефалита, боррелиоза и геморрагической лихорадки, поэтому в случае укуса нужно действовать быстро, — отмечает Ольга Купцова, заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования.

В организации напомнили, что именно в быстроте основная ценность страховых полисов. По полюсу можно моментально получить профессиональную консультацию: какие тесты и анализы сдать, а главное — куда обратиться в своем городе и регионе.

Роспотребнадзор, в свою очередь, рекомендует делать профилактические прививки, которые могут спасти пострадавших от тяжелых последствий после укуса.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области за первую неделю сентября клещи укусили более 500 человек.