Совфед утвердил повышение пенсий военным и силовикам

Согласно документу о повышении военных пенсий с 1 октября 2024 года, индексация составит 4,5%.

Отмечается, что данная мера коснется военнослужащих и приравненных к ним лиц. В частности, речь идет о работниках МВД, Росгвардии, уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотиков и органов принудительного исполнения.

По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, в минувшем году выплаты военным пенсионерам выросли в общей сложности на 19,5%, а с 1 октября 2023 года увеличились еще на 10,5%, передает ТАСС.

С 1 октября следующего года размер понижающего коэффициента будет увеличен на 3,85%. Таким образом, при расчете военных пенсий с 1 января 2024 года будет учитываться 85,47% денежного довольствия (как и в 2023 году), а с 1 октября 2024 года — 89,32%.

Все это будет способствовать увеличению размера военных пенсий с октября 2024 года на 4,5%.

Ранее редакция сообщала, что военные пенсионеры — участники СВО будут получать полную компенсацию пенсии.