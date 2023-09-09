В Новосибирской области за первую неделю сентября клещи укусили более 500 человек

С начала эпидемического сезона в медицинские организации Новосибирской области по поводу укусов клещей обратилось 16 471 человек, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области. За неделю с 30 августа по 5 сентября 2023 года — количество обратившихся составило 502 человека.

За неделю больше всего случаев укуса было зарегистрировано на территориях Новосибирского района (93), Искитимского района (56), Куйбышевского (28), Мошковского района (27) и г. Бердска (27), а также на территории Советского (21), Заельцовского (18) и Калининского (16) районов г. Новосибирска. Преимущественно клещи кусали на территории лесных массивов.

— В связи с началом охотничьего сезона и продолжающимся сезоном сбора грибов, когда многие стремятся выехать в лес, напоминаем, что в целях профилактики инфекций, передающихся клещами, нужно использовать репелленты, носить защитную одежду, проводить само- и взаимоосмотры, избегать зарослей прошлогодней травы, валежника, не сидеть на траве без подстилки, осматривать на наличие клещей домашних животных, — напомнили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре уточнили, что с начала сезона на наличие возбудителей клещевого энцефалита и боррелиоза исследовано более 10,5 тыс клещей. Положительными на клещевой энцефалит оказались 168 (1,6%) клещей, на боррелиоз — 3 518 (33,9%) клещей.

С начала эпидсезона диагноз «клещевой вирусный энцефалит» лабораторно подтвердился у 152 человек, диагноз «клещевой боррелиоз» — у 143 человек.

Иксодовые клещи переносят опасные заболевания: вирусный энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз. Заразиться этими инфекциями можно при укусе.

Болезнь Лайма (иксодовый клещевой боррелиоз) — опасное инфекционное заболевание острого или хронического течения. Источник инфекции — различные животные (олени, грызуны, волки, домашние и дикие собаки, еноты, овцы, птицы, крупный и мелкий рогатый скот и другие). Переносчики — иксодовые клещи. От человека к человеку напрямую инфекция не передаётся. Сезонность весенне-летняя и осенняя (то есть во время тепла, когда клещи активны).

Ранее редакция сообщала, что в мэрии Новосибирска рассказали, где можно привиться от клещевого энцефалита.