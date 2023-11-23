«Опора России» представила проект популяризации рабочих специальностей для Новосибирской области

В Правительстве Новосибирской области на заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению стабильного функционирования рынка труда НСО член Совета Новосибирского областного отделения «Опоры России» Ярцева М.М. представила проект популяризации рабочих специальностей, основной целью которого является сокращение кадрового дефицита промышленной отрасли и укрепление позиций региональных производителей, повышение их конкурентоспособности в условиях жесткого кадрового дефицита.

Необходимость реализации проекта, имеющего в приоритете производственные предприятия, вызвана вызовами, с которыми столкнулась наша страна, в том числе по необходимости создания технологического суверенитета Российской Федерации.

«Рано или поздно мы придем к тому, что нужно системно заниматься вопросом популяризации рабочих специальностей и чем раньше мы начнём, тем быстрее мы получим результат» — вице-председатель, руководитель комитета по промышленности НОО «ОПОРА РОССИИ» Чавкина Евгения.

Проект разработан для целевых групп — взрослых трудоспособных граждан, школьников и студентов.

Проект содержит в себе применение проектного подхода, совместно с системным налаженным межведомственным взаимодействием.

«Ровно год назад экспертный состав рабочей группы НОО «ОПОРЫ РОССИИ» начал свою работу с кадровой проблематикой и за это время проделана очень большая работа. Для нас важно решить данную проблему по существу» — отметил Председатель НОО «Опоры России» Игорь Салов.

«Опора России» предложила взять обязательства по курированию проекта и привлечения в рамках пилота производственные предприятия МСП. Результатом представления проекта стало решение участников заседания МРГ создать рабочую группу для дальнейших обсуждений и детальной проработки.