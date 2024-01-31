Новосибирская область вошла в топ-5 модных регионов страны

Новосибирская область вошла в топ-5 модных регионов России.

Города, в которых создается больше всего брендов, можно разделить на три группы.

— Первая группа — безусловные лидеры в фэшн-предпринимательстве Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург. Во вторую группу входят Новосибирск, Тюмень и Челябинск. К третьей категории относятся Краснодар, Пермь, Ростов-на-дону, — говорится в сообщении Fashion Factory School.

Стоит отметить, что также в последние годы появилась новая тенденция. Региональные бренды идут по ступеням, от региона до федерации.

— В последние несколько лет мы наблюдаем всплеск фэшн-предпринимательства в регионах России. С одной стороны, у этого есть рациональные причины. Зачастую бренды запускают те люди, которые успешно реализовались в карьере по образованию, полученному в университете, — комментирует Инна Гуреева, операционный директор школы бизнес-образования Fashion Factory School.

Также отмечается, что половина опрошенных респондентов (47%) считает, что бизнес оказался гораздо сложнее, чем они думали. Основные вызовы, с которыми столкнулись предприниматели: недостаточность квалификации и поиск подрядчиков.

Ранее редакция сообщала о том, что в топ лучших снимков космоса попали фотографии астрофотографа из Новосибирска.