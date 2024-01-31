Погибшего владельца «Золотого льва» похоронят 1 февраля в Новосибирске

1 февраля родные, друзья и коллеги проводят в последний путь погибшего бизнесмена Олега Татаринова. Церемония прощания состоится в гостинице «Золотой лев», где умер предприниматель.

Напомним, что смерть Олега Татаринова случилась 29 января в одном из помещений гостиничного комплекса. Гражданская жена мужчины вышла на 5 минут на улицу, а когда вернулась, он был уже мертв.

Следователи тщательно проверили место происшествия и установили, что никакого криминала в гибели бизнесмена нет.

Знакомые сибиряка рассказали Infopro54, что накануне трагедии Олег общался с силовиками. Кроме того, он был свидетелем по игорному делу, которое расследуется в 5 отделе ГСО СК РФ.