Новосибирская область вошла в топ-5 регионов по числу предпринимателей, работающих на AliExpress

AliExpress Россия проанализировала, как ведут бизнес на маркетплейсе компании предприниматели и самозанятые граждане из Новосибирской области. К концу сентября этого года с торговой площадкой работали 2000 местных продавцов — по этому показателю регион занимает 4-е место среди всех субъектов РФ, представленных на AliExpress. Помимо Новосибирской области, к лидерам среди регионов по числу продавцов на AliExpress относятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Свердловская область.

С начала года число продавцов из Новосибирской области выросло в 2 раза и достигло 2000. 950 из них — индивидуальные предприниматели, 900 — юридические лица, остальные 160 — самозанятые.

В новосибирских магазинах маркетплейса продаётся около 180 тыс. товаров — с начала года этот показатель вырос на 40%. Больше всего местных магазинов в таких товарных категориях, как «дом и сад» (26% продавцов торгуют продукцией в этой категории), «электроника и бытовая техника» (13%), товары для авто (9%), «красота и здоровье» (8%), инструменты (7%), игрушки и товары для хобби (7%), товары для спорта (7%). Примеры новосибирских магазинов на AliExpress: магазин электроники F5it, магазины для рыбаков «Судачок» и «Клевая рыбалка», товары для здоровья «Доброта», ювелирный магазин Novozoloto, магазин натуральной кожи SibRa.

Новосибирские предприниматели на AliExpress торгуют товарами для дома и сада (26%), электроникой и бытовой техникой (13%), товарами для авто (9%), для красоты и здоровья (8%), инструментами (7%), игрушками и товарами для хобби (7%), товарами для спорта (7%).

Жители Новосибирска и Новосибирской области не только продают, но и покупают на AliExpress. Аналитики компании составили потребительскую онлайн-корзину новосибирцев — «АлиИндекс»: в неё вошли товары, которые пользователи чаще всего приобретали на AliExpress в 2020 году. Наибольший вес в потребительской онлайн-корзине Новосибирска имеют смартфоны – 36% от общего объёма в денежном выражении. Помощники по дому и электроприборы для красоты в новосибирском «АлиИндекс» занимают 47%. Больше всего денег в этой категории новосибирцы потратили на пылесосы. Также жители Новосибирска активно покупали на AliExpress блендеры, утюги, фены и электробритвы. Категория «мода» занимает в новосибирском «АлиИндекс» 17% потребительской онлайн-корзины.

AliExpress — крупнейшая в России и СНГ онлайн-платформа по продаже товаров широкого спроса из Китая и других стран мира с дневной аудиторией 8,8 млн пользователей и ежемесячной аудиторией более 29 млн.