Новосибирская область заключила соглашение о строительстве новой инфекционной больницы

Минздрав региона подписал соглашение с инвестиционно-строительным холдингом К1 о государственно-частном партнёрстве в отношении финансирования, проектирования, строительства и технического обслуживания новой инфекционной больницы. Подписание состоялось 29 сентября в Москве в рамках VIII Инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП», сообщила пресс-служба правительства региона.

Соглашение предусматривает создание в рамках ГЧП в Новосибирской области на земельном участке в поселке Садовый Новосибирского района нового объекта здравоохранения — инфекционной больницы. Мощность медицинского учреждения — 504 койки. Общая площадь — порядка 35 тысяч кв м. Оператором по целевой эксплуатации объекта станет ГБУЗ НСО «Городская клиническая инфекционная больница №1». Оператором по техническому обслуживанию — частный партнер.

— Этот проект позволит значительно укрепить нашу инфекционную службу, и, самое главное — все необходимые условия будут созданы и для лечения пациентов, и для работы медиков, — отметил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

В составе комплекса планируется создание 6 лечебных отделений, отделения функциональной диагностики, реанимации, интенсивной терапии, рентгенологического отделение, а также 4 лабораторий и операционного блока с родовым отделением. Медицинское учреждение будет оснащено современным высокотехнологичным оборудованием. Объект будет оборудован вертолётной площадкой для санитарной авиации, что позволит принимать пациентов из отдалённых районов области. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в конце 2022 года.

— Мы не просто инвесторы, но и строители. Это накладывает на нашу компанию серьёзные обязательства. Больница будет возведена в короткие сроки. После ввода в эксплуатацию, мы будем отвечать за поддержание объекта в надлежащем техническом состоянии в течение нескольких лет. В этом один из основных плюсов соглашения по ГЧП для региона, — отметил председатель совета директоров инвестиционно-строительного холдинга К1 Дмитрий Колосов.

Деньги на строительство инфекционного госпиталя поступят в регион из федерального бюджета. Предполагалось, что на эти цели будет выделено 4,5 млрд рублей. Ранее сообщалось, что область планирует построить госпиталь до конца 2021 года и использовать при этом опыт Республики Башкортостан.