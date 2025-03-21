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Мэрия не разрешила расширить мечеть на Фрунзе в Новосибирске

  • 21/03/2025, 10:30
Автор: Артем Рязанов
Мэрия не разрешила расширение мечети на Фрунзе в Новосибирске
Спорный объект должен был представлять собой двухэтажное здание площадью 1 818 квадратных метров

Власти Новосибирска не дали разрешение на строительство дополнительного религиозного здания рядом с мечетью на улице Фрунзе. Это решение было принято муниципальной комиссией по землепользованию.

Напомним, ранее стало известно, что мэрия подготовила проект постановления о предоставлении разрешения на использование земли местной религиозной организацией мусульман «Ихлас» (Искренность). Однако это вызвало недовольство у местных жителей.

Проект спорного объекта предполагал возведение двухэтажного здания площадью 1818 квадратных метров. В этом здании должны были разместиться помещения для омовения усопших, трапезный зал и молельная комната. Однако, согласно санитарным нормам, хранение тел усопших разрешено только на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов.

Мусульманская организация имеет право повторно обратиться за разрешением на строительство, учитывая все необходимые изменения и соответствие проекту.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году в Новосибирске планируют сдать медресе. На данный момент возведено семь этажей девятиэтажного здания.

Источник фото:  2ГИС\\ автор — Muhammad Muhidinov

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : мечеть Ихлас


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