Выплаты по ОСАГО выросли в России до 100 тысяч рублей

По итогам 2024 года средний размер страхового возмещения по ОСАГО увеличился на 13% и составил почти 100 тысяч рублей. Годом ранее этот показатель был ниже — 88 789 рублей. По словам президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева, за отчётный период страховые компании урегулировали 2 миллиона страховых случаев. Общая сумма возмещений составила более 202 миллиардов рублей, что на 21,4% превышает показатели 2023 года. При этом стоимость полиса ОСАГО для водителей немного снизилась. В среднем сейчас она составляет 7 616 рублей, а годом ранее — 7 817 рублей.

По данным Российского Союза Автостраховщиков (РСА), средняя выплата по ОСАГО по итогам 2024 года в Новосибирской области достигла 141 297 рублей, что больше чем средняя выплата в регионе по итогам 2023 года на 16,2% (121 627 руб. в 2023 году).

Президент Российского союза автостраховщиков (РСА) отметил позитивную динамику в развитии системы автострахования. Он считает, что рост показателей связан с несколькими важными факторами.

Во-первых, граждане стали более активно оформлять страховки в преддверии значительных изменений в законодательстве, которые должны произойти в 2025 году. Во-вторых, развитие онлайн-услуг значительно упростило и ускорило процесс приобретения полиса.

На момент публикации редакции не удалось уточнить как изменилась по итогам 2024 года стоимость страховки и сумму страховой выплаты в Новосибирской области.

Напомним, по итогам 2024 года Новосибирская область оказалась в числе регионов, где наблюдается наибольшее количество мошеннических действий с полисами ОСАГО. Эксперты страхового рынка предупреждали, что это приводит к серьезному повышению цен на полисы для жителей города. По итогам первого полугодия 2024 года, по данным Сибирского ГУ ЦБ, размер средней выплаты по ОСАГО в Новосибирской области вырос почти в два раза, до 124,5 тыс. рублей. Средняя стоимость полиса ОСАГО в регионе на февраль 2025 года, по данным Авито Авто, составляла 11 249 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что Lada стала лидером продаж среди подержанных авто в России. За год купили более 111 тысяч автомобилей отечественного производителя.