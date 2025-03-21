Участникам СВО расширили список льгот в Новосибирске

С 2025 года Отделение СФР по Новосибирской области направляет новосибирских ветеранов специальной военной операции в центры Социального фонда для прохождения санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации. Об этом рассказали в пресс-службе фонда.

При выборе и определении срока пребывания в реабилитационном центр учитываются все медицинские показание о состоянии здоровья ветерана. Санаторно-курортное лечения длится до 21 дня. Предусмотрено и персональное сопровождение каждого ветерана, в рамках которого подбираются индивидуальные программы восстановления по профилям заболеваний и травмам. Помимо этого, им обеспечивают бесплатный проезд на всех видах транспорта, включая личный автомобиль, до места прохождения реабилитации и обратно.

— Чтобы возместить расходы на дорогу, вернувшись их центра, ветерану нужно будет предоставить документы, подтверждающие проезд, в клиентскую службу фонда, — пояснил управляющий Отделением СФР по Новосибирской области Александр Терепа.

В фонде уточнили, что для получения путевки необходимо заявление и медицинские документы. При отсутствии таких документов, сотрудники регионального СФР помогают с их получением.

Подать заявление на получение путевки можно в МФЦ, а с марта и на портале госуслуг. Решение по поступившему обращению принимается в течение трех дней.

Ранее редакция сообщала о том, что с 1 декабря 2024 года вступил в силу закон 391-ФЗ в котором расширены гарантии лиц, принимающих участие в специальной военной операции. За два месяца действия закона в отношении участников СВО в Новосибирской области прекращено 1 433 исполнительных производства на общую сумму взыскания 118 млн. руб.