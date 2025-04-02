Новосибирская область вошла в ТОП-5 самых «ипотечных» регионов России

ВТБ совместно с «Метр квадратный» (М2) провели анализ ипотечного рынка, представив ранжированный список регионов, лидирующих по количеству ипотечных соглашений в расчете на тысячу граждан. В первую тройку вошли Ленинградская и Архангельская области, а также Республика Тыва. В первую пятёрку попали Удмуртия и Новосибирская область.

Москва – лидер по объему, регионы – по активности

В разрезе абсолютных показателей по объему ипотечного кредитования первенство удерживает Москва. За ней следуют Подмосковье, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Свердловская область. На эти пять субъектов приходится треть общероссийского ипотечного рынка.

Однако, если оценивать число ипотек, выданных на каждую тысячу жителей, Ленинградская область занимает первое место. Аналитики зафиксировали здесь 12,6 ипотечных договоров на тысячу жителей. В Архангельской области этот параметр составляет 12, в Тыве и Удмуртии – немногим более 11, а в Новосибирской области – 10,8. Для сопоставления, среднероссийский показатель – 7,4, а в Москве – 6,9.

Почему эти регионы в топе

Лидирующие позиции регионов объясняются активной застройкой и доступными ценами на недвижимость. Стоимость квадратного метра здесь ниже среднероссийской. Ленинградская и Новосибирская области привлекают переезжающих. Тыва характеризуется острой потребностью в жилье, а Архангельская область – программой «арктической» ипотеки.

В этих регионах население охотнее прибегает к ипотеке. В Тыве, например, она обеспечивает финансирование 63% сделок с недвижимостью, в Архангельской области – 50%, в то время как в среднем по России – 37%.

В конце рейтинга располагаются регионы с высокими доходами, где у граждан больше возможностей приобрести жилье без привлечения заемных средств. В Ненецком и Чукотском автономных округах на тысячу жителей приходится всего 2,2 и 4,4 ипотечных сделки соответственно, а заработная плата превышает среднероссийский уровень в 1,5 и 2 раза.

Где чаще платят наличными

Регионы-лидеры по количеству сделок, совершаемых без привлечения ипотечных средств, в целом соответствуют субъектам с наибольшей численностью населения, однако, здесь наблюдается меньшая концентрация рынка. На долю первой пятерки приходится 26% всех сделок, что на четыре процентных пункта ниже, чем в сегменте ипотечного кредитования.

Если рассматривать количество сделок, не связанных с ипотекой, в пересчете на тысячу жителей, то лидирующие позиции занимают Свердловская и Калининградская области, а также Республика Калмыкия (17 сделок на тысячу жителей). За ними следуют Новгородская (16,5), Ленинградская и Новосибирская области (по 16,1). Популярность этих регионов обусловлена привлекательностью для мигрантов и доступными ценами на вторичное жилье (в Свердловской, Новгородской областях и Калмыкии стоимость квадратного метра на вторичном рынке ниже среднероссийского уровня на 12%, 23% и 31% соответственно). В среднем по России на каждую тысячу жителей приходится 13 сделок без ипотеки, а в Москве этот показатель незначительно превышает 10.

Рейтинги сформированы на основе данных Росреестра о сделках, зарегистрированных в ЕГРН за 2024 год и первые два месяца 2025 года, статистических данных Росстата о численности населения и доходах, а также информации, предоставленной аналитическим центром М2.