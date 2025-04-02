Владелец парковки в Толмачево оспаривает решение УФАС в суде

Компания «Новапорт Трейдинг» через суд оспаривает предписание УФАС о пересмотре правил тарификации и цен на парковки на площадке перед аэропортом Толмачево. Соответственно исполнение предписания антимонопольщиков до вынесения решения суда приостановлено.

При этом в УФАС заявили, что к ним продолжают поступать жалобы от граждан и хозяйствующих субъектов на новые правила парковки.

Напомним, в августе 2023 «Новапорт Трейдинг» изменила правила парковки в аэропорту Толмачёво, что привело к повышению цен на услуги такси. Согласно этим правилам, время бесплатного пребывания на парковке у аэропорта было ограничено 15 минутами. Если же в течение двух часов автомобиль повторно заезжал на эту территорию, то тарификация начиналась сразу. Стоимость стоянки за 15 минут составляла 100 рублей. В аэропорту объяснили, что данное решение было принято для упорядочивания движения транспорта на парковках. Однако на практике эта мера привела к существенному увеличению стоимости услуг такси.

Кроме того, в УФАС заявили, что ООО «Новапорт Трейдинг» предоставило службе такси аэропорта дополнительные преимущества в виде места для посадки, высадки и ожидания пассажиров перед зданием аэропорта.

Новосибирское УФАС потребовало от владельцев парковки принять меры для улучшения условий для пассажиров.

По данным сервиса Контур Фокус, владельцем компании ООО «Новопорт Трейдинг» является ООО «Новопорт Холдинг» — собственник аэропорта «Толмачево».

Ранее редакция сообщала о том, что УФАС оштрафовал на 650 тысяч рублей владельца Толмачево за тарифы на парковку. Штраф назначен после массовых жалоб.