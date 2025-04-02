Microsoft закрыла филиал в Новосибирске

Согласно отчётности одной из российских компаний Microsoft, в декабре 2024 – январе 2025 года корпорация закрыла свои филиалы и обособленные подразделения в 13 городах России.

В декабре 2024 года ликвидированы восемь филиалов: в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. Также в январе 2025 года прекратили свою деятельность пять подразделений: в Москве, Владивостоке, Воронеже, Красноярске и Ярославле. Причины этих решений в компании не комментируют.

Основная российская дочерняя компания Microsoft, ООО «Майкрософт Рус», продемонстрировала в 2024 году значительный рост чистой прибыли, которая, по данным Федеральной налоговой службы, составила 174,1 миллиона рублей. Это на 38,9% больше, чем в 2023 году, когда этот показатель равнялся 125,3 миллиона.

Microsoft Corporation — это американская публичная транснациональная корпорация, которая является одним из крупнейших в мире разработчиков программного обеспечения для различных устройств, включая персональные компьютеры, игровые приставки, КПК, мобильные телефоны и другие.

Наиболее известные продукты компании — это семейства операционных систем Windows и офисных приложений Microsoft Office.

Ранее редакция сообщала о том, что компания Ariston вернула контроль над своим российским подразделением. Президент России подписал указ об исключении «Аристон Термо Рус» из перечня компаний, находящихся под внешним управлением.