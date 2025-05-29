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Новосибирская область вошла в топ самых «ленивых» регионов

  • 29/05/2025, 18:30
Автор: Артем Рязанов
Новосибирская область вошла в топ самых «ленивых» регионов
При этом на рынке клининга столицы Сибири ужесточается конкуренция

Новосибирская область заняла пятое место в топ-5 регионов по популярности услуг клининга в России. Спрос в этой сфере за год вырос на 10%.  В тройку лидеров вошли Волгоград, Уфа и Екатеринбург. Жители Волгоградской области стали заказывать уборку на 30% чаще, в Башкортостане услуга стала популярнее на 29%, а в Свердловской области — на 15%. Четвертое место заняла Нижегородская область с ростом спроса на 12%.

— Постоянное упрощение заказов услуг облегчает ежедневную рутину. Люди начинают чаще делегировать рутинные задачи специалистам «на час»: приходит понимание, что это удобно и надежно, а самое главное — освобождается время для себя, семьи или работы, — говорит Мария Сафонова, руководитель поискового маркетинга Профи.ру.

Кирилл Ханюков, генеральный директор ООО «Стандарт клининг» подтвердил Infopro54, что спрос на услуги клининга в Новосибирске растет с каждым годом. Кроме того, повышаются требования к качеству уборки.

Как сообщили Infopro54 участники рынка, наибольшим спросом у жителей области пользуется уборка квартир и мойка окон.

Собеседники редакции также прокомментировали ситуацию с ценами на рынке. Кирилл Ханюков отметил, что за тариф за уборку одного квадрата у частника сегодня в Новосибирске стоит примерно 200-250 рублей, цены у юрлиц начинаются от 40-50 рублей. Раньше цены за ту же работу составляли 100-150 рублей и 23 рубля соответственно.

— На сегменте клининга у юрлиц мы наблюдаем ежегодное повышение цены, так как из-за нехватки кадров дорожает рабочая сила. Сейчас самая большая статья расходов в отрасли — это зарплаты сотрудникам. Для того, чтобы сократить затраты по этой статье компаниям приходится внедрять различные технологии, — рассказал Ханюков.

Василий Гнусин, ведущий специалист и директор группы компаний «Аарон», отметил, что цены на услуги клининга по России примерно одинаковы. При этом, по его наблюдениям, в сегменте юрлиц они, напротив, падают.

— Для окупаемости бизнеса средняя цена за вызов должна начинаться хотя бы от 6 тысяч рублей, а по факту начинается от тысячи рублей за уборку или химчистку. Верха у цены нет. Подобную картину мы наблюдаем, как в Новосибирске, так и в Москве, — рассказал эксперт.

По его словам, такая ситуация сформировалась из-за того, что на рынок клининга легко выйти, и высокой инфляции.

— Сейчас идет демпинг за счет дешевой рабочей силы и некачественных услуг. Профессионалов как было мало, так и осталось. Сейчас люди почему-то уверены, что можно убрать 2-3-комнатную квартиру за 10 тысяч рублей вместе с окнами. Нормальная уборка такого объекта должна стоить примерно 300 рублей за квадрат, — подчеркивает Гнусин.

По его словам, еще одна проблема в том, что сферу потихоньку захватывают крупные игроки, которые тоже демпингуют чтобы забрать заявки и вытеснить с рынка более мелких конкурентов. В феврале цены на клининг сезонно падают, но и сейчас, когда началась активная фаза работ, увеличение цен на клининг в Новосибирске не видно.

—  Выходом из ситуации может быть создание ассоциации клининга, как всероссийской, так и отделений в регионах. Также людям стоит внимательнее относиться к качеству заказываемой уборки. Например, у нас была ситуация, когда мастер вышел на заказ, но там нечего было мыть, так как вся ванная была убита предыдущей командой клининга. Ущерб, нанесенный заказчику, составил 60 тысяч рублей. При этом пострадавшие редко отставляют отзывы о таких ситуациях, а в сеть попадают только положительные, нередко купленные отзывы, — отметил эксперт.

По данным 2ГИС, услуги клининга в Новосибирске сейчас предлагают 366 компаний.

Ранее редакция сообщала о том, что в России рассмотрят законопроект о выплатах домохозяйкам. Поддержка будет равна прожиточному минимуму в зависимости от региона.

Фото freepik, автор: freepik.

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : рейтинг клининг


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