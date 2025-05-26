В России рассмотрят законопроект о выплатах домохозяйкам

В Государственную Думу внесли законопроект о выплатах домохозяйкам. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.
— Ведение домашнего хозяйства — полноценная работа, имеющая большое значение для общества, а потому заслуживающая оплаты, — отмечают авторы законопроекта.
Законопроект устанавливает основания и порядок выплаты ежемесячного пособия лицам, которые занимаются исключительно домашним хозяйством. В их обязанности входит уборка жилья, приготовление пищи для всей семьи, воспитание детей и уход за людьми с инвалидностью и другими нетрудоспособными членами семьи.
Нилов отмечает, что ежемесячные выплаты домохозяйствам, равные прожиточному минимуму в их регионе, улучшат финансовое положение семей с низкими доходами.
Для получения этих выплат необходимо иметь статус безработного.
В апреле на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект, предусматривающий освобождение от уплаты НДФЛ матерей с двумя и более детьми. Реализовать задуманное инициаторы планируют путем внесения поправок в Налоговый кодекс.
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Источник фото: нейросеть Шедеврум
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