На нашествие медведок пожаловались дачники Новосибирска

Дачники из Новосибирска, решившие посадить картошку, пожаловались на появление новых вредителей. Садоводы заметили, что в 2025 году медведок на огородах стало больше. Биолог Алексей Яновский объяснил, что медведки — очень плодовитые. Одна самка может отложить до 500 крупных яиц.

— Яйца похожи на ростяное семечко, размером с пшено, но ещё и в оболочке, — отмечает Яновский в беседе с Горсайтом.

Медведки могут стать настоящей проблемой для дачников. Эти насекомые роют ходы и повреждают корни растений. Но, как уверяет эксперт, они не так уж часто грызут культуры. Для человека медведки тоже не опасны. Если взять её на руку, она, скорее всего, слегка укусит, но это будет безболезненно.

При этом, по мнению биолога, численность медведок в целом по региону не увеличивается. Эксперт отметил, что это теплолюбивый вид, близкий к кузнечикам и сверчкам. Обычно медведку можно встретить только в южных районах Омской и Новосибирской областей, севернее Алтая. Поэтому маловероятно, что для региона этот вид станет массовым.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области ожидаются заморозки до -3°C и сильный ветер. Жителям региона рассказали, как защитить дачные посадки при похолодании.