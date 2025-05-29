В ГПНТБ Новосибирска начинаются ремонтно-реставрационные работы

В начале июня 2025 года в федеральном государственном бюджетном учреждении науки «Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук» ГПНТБ СО РАН) начинаются ремонтно-реставрационные работы. Об этом директор учреждения Ирина Лизунова сообщила полномочному представителю президента в СФО Анатолию Серышеву.

Работы по ремонту существующего здания стали возможны благодаря выделенной библиотеке субсидии в размере 37,62 миллиона рублей. Соглашение между Министерством науки и образования РФ и ГПНТБ СО РАН было заключено в феврале 2025 года. В конце апреля в Новосибирске был объявлен тендер на определение подрядчика. Единственным участником стала новосибирское ООО «Сибирьреставрация». Она выполнит работы за 37,789 млн рублей (начальная цена контракта). Контракт о выполнении работ подписан 19 мая 2025 года.

В настоящее время идет перемещение фондов и сотрудников из помещений подлежащих ремонту. Читальные залы и часть кабинетов уже подготовлены для передачи подрядчику, сообщила полпреду руководитель книгохранилища.

Согласно тендерной документации, подрядчик отремонтирует помещения на первом (4, 6, 7, 8, 15, 15а, 15б,16а, 16б, 47, 55 по паспорту БТИ) и третьем этажах (№31) здания. Работы должны быть выполнены до 15.10.2025 года.

По данным сервиса Контур.Фокус, ​ ООО «Сибирьреставрация» образована в 2020 году в Новосибирске. Уставной капитал компании —10 тысяч рублей. Основной вид деятельности — «Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки». Учредителем и директором организации значится Артём Блукке. 2024 год компания закончила с выручкой 94,9 млн рублей (+24%), чистой прибылью 8,3 млн рублей.

Компания является разработчиком проектов на проведение ремонтно-реставрационных работ Дома ученых СО РАН, дома купца И. С. Ефремова (ул. Коммунистическая,41) и других объектов культурного наследия. Кроме того, организация выполняла реставрацию здания старейшего в Новосибирске городского аэропорта.

Ранее редакция сообщала, что в издательстве «СовСибирь» откроют центр консервации и реставрации книг. Он войдет в сеть региональных центров, которые создаются по всей России.