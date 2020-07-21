Новосибирская область впервые экспортировала рыжик и горчицу

За шесть месяцев 2020 года из региона экспортировано более 200 тысяч тонн зерновой продукции, сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза со ссылкой на управлении Россельхознадзора по Новосибирской области

Отмечается, что основными импортерами в 2020 году стали Китай, Казахстан и Кыргызстан. В эти страны из Новосибирской области отгружено 144,2 тыс. тонн – 68% от всего экспорта зерновой продукции.

При этом, Казахстан стал самым крупным покупателем новосибирской пшеницы (61 тыс тонн), также соседнее государство приобрело 8,4 тыс тонн рапса, 5,2 тыс тонн ячменя, в меньших объемах — подсолнечник, горох и лен.

Республика Кыргызстан закупила 34,5 тыс тонн пшеницы, Республика Азербайджан – 15 тыс тонн пшеницы и 760 тонн ячменя.

В Монголию, наряду с 11,5 тыс тонн пшеницы, поставлено 798 тонн рапса, 877 тонн овса, 64,5 тонн горчицы.

Китайская Народная Республика приобрела у новосибирских экспортеров 14,7 тыс тонн рапса, 9,5 тыс тонн овса, 5,4 тыс тонн льна, 4 тыс тонн пшеницы и 121 тонну гречихи.

Покупателями новосибирских масличных – рапса и льна — стали также Беларусь, Латвия, Чехия и Япония. Малайзия закупила партию рыжика весом 335 тонн.

Пакистан, Латвия, Бангладеш, ОАЭ и Непал приобрели в Новосибирской области экспортные партии гороха общим весом более 22 тыс тонн.

Кроме того, в Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, Беларусь, Таджикистан, Израиль и Монголию отправлено 9,4 тыс тонн продуктов переработки зерна (крупа, мука, отруби, клетчатка, толокно и др.).

Фото: pixabay.com, автор- Uschi_Du