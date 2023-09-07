Умер основатель Хилокского рынка Анатолий Зяблов

Новосибирский предприниматель и основатель Хилокского рынка Анатолий Зяблов умер. Об этом сообщает Телеграм-канал «Право на Лево» с ссылкой на источник.
Эту информацию также подтверждает Seldon.Basis. По данным Seldon.Basis, Анатолий Зяблов прекратил свою деятельность.
— Сердце, — отметил источник причину смерти Зяблова.
По неподтвержденной информации, незадолго до смерти Зяблов начал переводить активы на своего сына Дмитрия.
Хилокский рынок — рынок в Ленинском районе Новосибирска. Один из самых крупных плодово-овощных рынков Сибири.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске опять растет заболеваемость ковидом.
Фото: pixabay.com, bru-no
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